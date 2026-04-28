La Fiscalía General de la República (FGR) es la única responsable de abrir un proceso de desafuero en contra de la gobernadora Maru Campos, afirmó el senador Manuel Velasco.

“-¿Ahora todo está en la cancha de la fiscalía? -Es correcto" Entrevista a Manuel Velasco

Al respecto, el legislador federal señaló que en apego al procedimiento, debe ser la FGR la instancia que tome la decisión de buscar o no el desafuero de la gobernadora de Chihuahua.

Por ello, tras rechazar opinar sobre lo que podría pasar, Manuel Velasco lamentó que Maru Campos haya decidido no comparecer ante el Senado por el caso de los agentes de la CIA.

Manuel Velasco advierte que FGR es la única responsable sobre posible desafuero a Maru Campos

El martes 28 de abril, la gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, notificó al Senado su decisión de no comparecer por el caso de los agentes de la CIA operando en la entidad.

Al informar sobre su no asistencia, argumentó que no estaba condiciones de acudir por que tiene que proteger información confidencial, pues la FGR ya realiza una investigación por los hechos.

En ese sentido, el coordinador de la bancada del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, resaltó que la posibilidad de que se inicie un proceso de desafuero es ahora responsabilidad única de la FGR.

Así lo declaró el senador al ser cuestionado por medios, quienes le preguntaron sobre la actuación de la fiscalía en el caso y si hay condiciones para que se proceda con un desafuero contra Maru Campos.

Sin embargo, Manuel Velasco refirió que no puede hablar por la FGR, pues es dicha instancia la única en posibilidad de fijar una postura, por lo que dijo, solo resta esperar las investigaciones.

“Creo que se equivocó la gobernadora y que debió de haber venido. Incluso yo creo que para ella era conveniente venir y a ella le hubiera servido tener el espacio aquí en el Senado de la República para dar la información que ella tiene” Manuel Velasco, senador por el Partido Verde

De la misma forma, Manuel Velasco reveló que la semana pasada la gobernadora lo buscó, pues le envió un muy escueto mensaje en el que le confesó que estaba analizando asistir o no a la comparecencia.