Ignacio Mier defendió que Maru Campos incurrió en un desacato político al rechazar la invitación que le hizo el Senado para explicar el operativo en Chihuahua en el que participaron agentes de Estados Unidos.

López-Dóriga cuestionó que el Senado pueda “obligar” a un gobernador a comparecer, ya que existe la división de poderes. Sin embargo, Mier aclaró que el Congreso sí tiene la facultad de citarlos.

“El Senado está facultado para citar a cualquier funcionario público”. Ignacio Mier

Ignacio Mier (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Ignacio Mier responde que “el Senado está facultado” para citar a Maru Campos

Ante los cuestionamientos sobre la invitación a Maru Campos para explicar el operativo en Chihuahua, Mier sostuvo que el Senado posee la facultad de control legislativo en materias de relaciones exteriores y seguridad nacional.

Ignacio Mier, presidente de la Jucopo del Senado, señaló que la inasistencia de Maru Campos fue un desacato político, aclarando que es un término de la práctica parlamentaria y no un desacato judicial.

Asimismo, Ignacio Mier reconoció que el Senado no tiene facultades para obligar a un gobernador a comparecer mediante un citatorio judicial, por lo que se utilizó la figura de la invitación a una reunión de trabajo.

Cabe mencionar que los señalamientos se dan luego de que Maru Campos se negara a asistir al Senado para dar una explicación sobre el operativo en Chihuahua en el que participaron agentes de la CIA.