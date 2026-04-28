Para el senador de Morena, Óscar Cantón Zetina, la inasistencia de Maru Campos a la comparecencia por el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua, fue una total “falta de respeto”.

“Me parece una absoluta falta de respeto, de poca cortesía política, pero bueno, la educación se da en casa” Óscar Cantón Zetina

Así lo señaló el legislador federal al sentenciar que el haber dejado plantado al Senado exhibió la “poca cortesía política” de la gobernadora, a quien incluso cuestionó por no tener educación.

Sin embargo, advirtió que el Senado está facultado no solo para llamar a Maru Campos a comparecer, sino que podría incluso pedir una desaparición de poderes en Chihuahua por “traición a la patria”.

Óscar Cantón critica a Maru Campos por dejar plantado al Senado

Por el caso de los 2 agentes de la CIA que realizaban investigaciones en Chihuahua sin autorización federal, la gobernadora Maru Campos fue citada a una comparecencia en el Senado.

No obstante, la reunión programada para el 28 de abril no se celebró debido a que la mandataria dejó plantado al Senado, lo cual para el morenista Óscar Cantón fue una “falta de respeto”.

Así lo sentenció el senadora en un video en el que indicó que Maru Campos demostró tener “poca cortesía política” e incluso la señaló por no tener educación.

“Más allá de lo anecdótico, lo importante es que el Senado de la República sí tiene atribuciones para llamar a cuentas a la gobernadora, puesto que el Senado de la República es el garante de el pacto federal” Óscar Cantón Zetina

Ante lo ocurrido, Óscar Cantón advirtió que la inasistencia de Maru Campos no pasaría desapercibida, pues recordó que el Senado está facultado para obligarla a rendir cuentas.

En especial porque resaltó que alrededor del caso hay evidencias sobre violaciones deliberadas a la Constitución, así como de vulneración a la soberanía nacional y de la seguridad.

En ese sentido, indicó que aunque la gobernadora crea que el caso ya se cerró con la renuncia del fiscal de Chihuahua, las presuntas violaciones no van a quedar impunes y el Senado actuará para ello.

No acudió la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a la reunión convocada por el Senado para informar sobre los hechos donde perdieron la vida cuatro personas. Más allá de la falta de respeto institucional, este es un tema grave que no puede quedar sin esclarecer. pic.twitter.com/wThEPnY2RO — Óscar Cantón Zetina (@oscar_canton) April 28, 2026

Óscar Cantón señala a Maru Campos de “traición a la patria” por caso de agentes de la CIA

Previo a señalar una “falta de respeto” por parte de Maru Campos por plantar al Senado, Óscar Cantón denunció que el caso de los agentes de la CIA

podría juzgarse como “traición a la patria”.

Durante su intervención en la sesión del 28 de abril del Senado, Óscar Cantón recordó que el delito de “traición a la patria”, está previsto en el artículo 123 del Código Penal Federal.

En ese sentido, aseveró que el Senado está facultado para proceder por ser un órgano defensor del pacto constitucional, y por ende, debe revisar que autoridades locales no comprometan la soberanía.