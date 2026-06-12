La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), hizo un llamado a un nuevo plantón en Paseo de la Reforma.

Esto luego de que Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) cancelara la mesa de trabajo que se tenía programada para el 12 de junio en la capital del país.

De acuerdo con la CNTE, no se explicaron las razones de la cancelación de la mesa tripartita que se realizaría este viernes.

CNTE llama a nuevo plantón en Reforma tras cancelación de mesa con Mario Delgado

La Sección 9 y 10 de la CNTE convocaron al magisterio a una nueva movilización el viernes 12 de junio ante la cancelación de la mesa tripartita que se tenía contemplada para este 12 de junio con la SEP y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Los maestros de la CNTE reclamaron que Mario Delgado canceló la mesa de diálogo para la CDMX este viernes, por lo que convocaron a un nuevo plantón en Paseo de la Reforma, a la altura de El Caballito.

Esta nueva acción se realiza en el marco de la exigencia de sus demandas por la basificación de maestros, aumento salarial y la abrogación de la reforma educativa y la Ley ISSSTE.

Plantón de la CNTE genera afectaciones viales el 12 de junio

Los maestros de la CNTE bloquearon los carriles centrales y laterales en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Avenida Hidalgo. Este bloqueo también se extiende hasta Avenida Insurgentes.

Ante los bloqueos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartió el cierre total de estas vías; las alternativas viales son:

Eje Central

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Eje 1 Oriente

Eje 2 Oriente

Por otra parte, el Metrobús CDMX informó que el servicio se encuentra suspendido en 3 Líneas.

El servicio en estas líneas del Metrobús CDMX opera de la siguiente forma: