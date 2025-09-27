Ante la polémica por sus ingresos y declaraciones patrimoniales, Adán Augusto López ofreció una conferencia el 26 de septiembre de 2025, en la que reveló que tiene propiedades en Estados Unidos.

De acuerdo con lo dicho por el senador de Morena, se tratan de 2 transferencias en cuentas bancarias radicadas en Estados Unidos, así como un departamento en Houston, Texas.

Sin embargo, las declaraciones de Adán Augusto López no concuerdan con lo que dijo en 2017, cuando aseveró que no había ningún departamento o propiedad a su nombre en Estados Unidos.

Adán Augusto López

Adán Augusto López negó en 2017 tener propiedades en Estados Unidos; en 2025 dijo tener dinero y un departamento

Tras ser acusado por recibir transacciones millonarias que no declaró de manera adecuada, Adán Augusto López ofreció una conferencia de prensa en la que detalló sus ingresos y posesiones.

Al mostrar documentos de sus declaraciones patrimoniales, el senador de Morena explicó cuáles fueron sus ingresos en 2024 y 2024, además de que reveló que tiene bienes en Estados Unidos.

Al respecto, señaló tras un largo juicio, recibió 2 transferencias en cuentas de los bancos Wells Fargo y Banco PNC radicados en Estados Unidos, que dijo, son parte de una herencia que le dejó su padre.

De la misma forma, destacó que sus hermanos y él, tienen otro juicio abierto en Estados Unidos por un depósito que hizo su madre en vida, de quien añadió, les heredó un departamento en Houston, Texas.

Pese a parecer inocentes, los dichos abrieron una nueva incógnita, debido a que años atrás, el hoy senador de Morena rechazó de forma contundente tener propiedades a su nombre en Estados Unidos.

Fue en el 2017 cuando Adán Augusto López compartió un tuit en el que al responder a un usuario de la plataforma que lo señaló por el tema, negó en todas sus letras tener propiedades en Estados Unidos.

Adán Augusto López negó en 2017 tener propiedades Estados Unidos (@adan_augusto / X)

¿Por qué Adán Augusto López dijo en 2017 que no tenía propiedades en Estados Unidos?

Si bien las declaraciones de Adán Augusto López sobre la posesión de cuentas bancarias y un departamento en Houston han generado cuestionamientos, el tema podría tener una explicación válida.

Lo anterior debido a que en su conferencia, Adán Augusto López demostró que las cuentas radicadas en Estados Unidos y el departamento de Houston, son herencias de su padre y madre respectivamente.

Aun cuando no hay certeza de qué tipo de herencia recibió el senador por parte de sus padres, es posible que las cuentas y el departamento se le hayan legado por medio de una sucesión testamentaria.

Es decir que no fue hasta que su padres murieron, en los años 2020 y 2021, que Adán Augusto López y sus hermanos pudieron tomar posesión legal de los bienes en Estados Unidos que les heredaron.

Por lo tanto, lo dicho por el senador en el tuit que publicó en 2017 podría ser cierto, pues en ese año aún no recibía su herencia y no tenía ningún departamento o propiedad a su nombre en Estados Unidos.

Hasta el cierre de esta publicación, Adán Augusto López no se ha pronunciado por el tema, debido a lo cual se desconoce su postura y si hay alguna explicación sobre la posible discordancia en sus dichos.