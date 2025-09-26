En conferencia de prensa, el senador de la República Mexicana Adán Augusto López de 62 años de edad, negó sentirse arrepentido por el nombramiento de Hernández Bermúdez Requena.

Pese a las acusaciones que existen contra Hernán Bermúdez Requena y que lo tienen hoy detenido, Adán Augusto López rechazó sentirse mal de haberle dado un cargo público al señalado líder de “la Barredora” del CJNG.

Adán Augusto López no se arrepiente de hacer a Hernán Bermúdez Requena funcionario público

El senador Adán Augusto López afrontó los señalamientos en su contra por transacciones millonarias y su vínculo con Hernán Bermúdez Requena acusado de ‘narcopolítico’.

El funcionario aseguró no estar arrepentido del puesto público que dio a Hernán Bermúdez Requena, explicando que “no tenía ningún indicio” de tratos ilícitos.

Incluso, en la conferencia de prensa desde el Senado de la República Mexicana, explicó que con el conocimiento que tenía en ese momento como gobernador de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena era el adecuado.

Justificando su decisión de haber puesto a Hernán Bermúdez Requena como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, explicó que tenía más de 30 años de experiencia y dio resultados contra el secuestro en Tabasco.

Adán Augusto López (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Asimismo, se defendió al haber puesto al hoy señalado líder de "la Barredora" del CJNG explicando que "si vino a descomponerse" al ser secretario de Seguridad Pública se deslinda totalmente.

Nota en desarrollo... En breve más información.