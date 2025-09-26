Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se pronunció a favor de que el senador Adán Augusto López Hernández aclare los señalamientos de haber recibido 79 millones de pesos en transacciones no declaradas entre 2023 y 2024.

La información proviene de un reportaje presentado en el noticiero estelar de N+ en el que se señaló que las transacciones se dieron en el marco de la renuncia de Adán Augusto López Hernández a su puesto como secretario de Gobernación y sus aspiraciones como “corcholata” para ser candidato a la presidencia de México.

Las transacciones millonarias no declaradas fueron hechas por una empresa fantasma que tenía su mismo correo fiscal que el político y por otras empresas beneficiadas con contratos cuando era gobernador de Tabasco.

“Pues sí, que aclare, que aclare el senador” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

En la conferencia mañanera de este 26 se septiembre, Claudia Sheinbaum señaló que no es verdad que haya senadores en desacuerdo con la coordinación de Morena de Adán Augusto López Hernández y que los rumores solo son politiquería.

Las declaraciones en contra se dan en el marco de las investigaciones contra su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, El Abuelo o El Comandante H, por ser líder de La Barredora, agrupación criminal aliada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Adán Augusto López recibió depósitos millonarios de empresa fantasma y contratistas de su gobierno: N+

El reportaje de N+ señaló que los pagos de transacciones millonarias no declarados fueron por servicios profesionales y de parte de empresas que fueron contratistas en su gobierno en el estado de Tabasco, así como empresas vinculadas con familiares.

Una de ellas es una empresa fantasma sancionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de nombre GH Servicios Empresariales la cual registró el mismo correo de contribuyente de Adán Augusto López Hernández corporativo_chontalpa@hotmail.com

N+ revisó las declaraciones patrimoniales de Adán Augusto López Hernández que no contemplan esos 79 millones de pesos de parte de las empresas:

GH Servicios empresariales (fantasma)

Operadora Turística Rabate (contratista)

Capital Cargo del Golfo (contratista)

PAN critica a Aduna Augusto López Hernández por “autodepositarse” 79 millones de pesos

Santiago Taboada, Secretario Nacional de Acción Política del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que se va a pronunciar antes este tipo de irregularidades, el huachicol fiscal y dijo que el tiempo les ha dado la razón sobre sus dichos respecto a Morena y desmentido los señalamientos en su contra.

“A poco el señor Andrés Manuel no estaba enterado que su secretario de Gobernación se depositaba 80 millones de pesos … no me digas que el presidente no sabe que tu segundo a bordo o una de tus corcholatas se metía lana a su cuenta…”, dijo.