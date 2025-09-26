El senador de Morena Adán Augusto López aseguró que sabe quién está detrás de los ataques en su contra, luego de que se filtraran sus declaraciones patrimoniales del periodo 2023-2024.

En conferencia de prensa, señaló que sabe quién y por qué lo está atacando; sin embargo, resaltó que tiene “la coraza demasiado gruesa” para que le afecte.

“Yo sí sé departe de quién y de quiénes, sé por qué lo hacen, pero como decimos allá en el pueblo, ‘a todo santo le llega su capillita’ y todo va a tener su tiempo” Adán Augusto López

Asimismo, resaltó que sólo se preocuparía si las acusaciones en su contra tuvieran sustento pero reiteró que no es así.

Adán Augusto López asegura que ataques en su contra son ataques contra Morena

De acuerdo con Adán Augusto López, sabe quiénes están detrás de los ataques en su contra y, sobre todo, la razón por la que lo hacen.

Y es que el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores aseguró que actualmente él es “parte fundamental de un movimiento”.

Por ello, cada ataque en su contra tiene un objetivo, dañar a Morena con señalamientos llenos de infundios, calumnias y “mafufadas”.

“Yo soy un político ya de vieja data y estoy acostumbrado ya a todas estas cosas. Yo sí sé de quién y de quienes; sé por qué lo hacen…en este momento yo soy parte fundamental en un movimiento y claro que este tipo de ataques llevan un solo objetivo, dañar al movimiento, por eso es que vemos la desesperación en la oposición, lleno infundios, de calumnias... de mafufadas” Adán Augusto López

Adán Augusto López reitera que no hay “fuego amigo” detrás de ataques en su contra

A pregunta expresa sobre si el ataque en su contra es “fuego amigo”, Adán Augusto López resaltó que no es el caso.

De acuerdo con el senador, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no está coludido con la oposición para atacarlo, pues se trata de una de las instituciones que más actúa con profesionalismo y respeto a los Derechos Humanos.

“No es fuego amigo, a mí no me consta además que la información que presentaron de mis declaraciones sea exacta… ni siquiera se alcanza a distinguir” Adán Augusto López

Asimismo, resaltó que ni siquiera le consta que las declaraciones que se presentaron sean “exactas”, por lo que decidió hacer públicos sus ingresos del periodo 2023-2024.

Adán Augusto López resaltó que los 79 millones de pesos como ingresos que se expresan son correctos.

Sin embargo, precisó que se trata de la suma de sus ingresos de 2023, por 26 millones y de 2024, por 56 millones de pesos.

Además, mostró que todos sus ingresos como funcionario y como prestador de servicios profesionales están plenamente declarados ante las instituciones correspondientes.