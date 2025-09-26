Adán Augusto López confirma que ha viajado a Estados Unidos en dos ocasiones en los últimos 4 meses.

El coordinador de los senadores de Morena respondió el 26 de septiembre a los señalamientos de que no puede entrar a Estados Unidos por supuesto problemas legales en ese país.

El senador asegura haber viajado a Estados Unidos para arreglar un litigio de herencia de sus padres.

Adán Augusto López confirma que ha viajado a Estados Unidos por litigio civil

Adán Augusto López confirmó en conferencia de prensa que ha viajado a Estados Unidos, por lo que niega que le hayan retirado su visa como se había señalado previamente.

Al respecto dio detalles de sus últimos viajes al país vecino, debido a que explicó que ha ido dos veces en los últimos cuatro meses por un litigio de carácter civil por una herencia.

“Yo estuve dos veces, en los últimos cuatro meses he estado en los Estados Unidos de América, pero repito, aquí lo comenté he tenido que acudir a las Cortes en Estados Unidos por un litigio de carácter civil o mercantil con el objeto de recuperar una herencia de nuestro padre” Adán Augusto López, senador de Morena

Este litigio se debe a que junto con sus hermanos recibió una herencia de su padre en dos pagos, quién tenía inversiones en Estados Unidos.

El senador resaltó que su padre decidió invertir sus ahorros en Estados Unidos porque había perdido la confianza en las autoridades de Hacienda de México durante la crisis económica del sexenio de José López Portillo convirtió los dólares a “panchólares” lo que le causó que perdiera los ahorros de su vida.

Sobre esta herencia dio más información de la que dijo que esta se recibió varios años después de la muerte de su padre porque tuvieron que iniciar un juicio largo en Estados Unidos.

Cabe resaltar que el sistema financiero Estados Unidos permite que terceros o incluso estados reclamen el dinero, por lo que él y sus hermanos litigaron para recuperar la herencia de su padre.

Este dinero fue depositado en dos cuentas, una en el banco Wells Fargo y otra en el banco NC, ambas en Houston.

Además de tener otro juicio por un depósito que su madre mantuvo por muchos años en Estados Unidos y otra herencia familiar de un departamento en Houston, Texas.

Sostiene que los ingresos que tiene y que va a recibir forman y formarán parte de sus declaraciones anuales.