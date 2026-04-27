Claudia Sheinbaum mantiene una aprobación del 70.1%, según la encuesta de MetricsMx publicada el 22 de abril de 2026.

La encuesta de MetricsMx destaca la consistencia de su aprobación, que en las últimas cinco semanas se ha mantenido por encima del 70%.

Entre los factores evaluados está su reciente gira internacional a Barcelona, percibida como un ejercicio de austeridad por viajar en avión comercial.

Aprobación de Sheinbaum arriba de 70%; encuesta elogia austeridad en viaje a Barcelona (SDPnoticias)

Evolución de la aprobación de Claudia Sheinbaum al día de hoy

A lo largo de las últimas cinco semanas, la aprobación de Claudia Sheinbaum ha mostrado una consistencia notable, manteniéndose siempre por encima del umbral del 70%.

La trayectoria de la aprobación se ha comportado de la siguiente manera:

Semana 25 de marzo: 72.5%

Semana 1 de abril: 73.1%

Semana 8 de abril: 71.6%

Semana 15 de abril: 71.0%

Semana 22 de abril: 70.1%

En la medición más reciente, el 56.0% de los ciudadanos afirma que aprueba “mucho” su desempeño, mientras que la desaprobación se sitúa en un 22.7%.

Evolución de la aprobación de Claudia Sheinbaum de las últimas tres semanas (SDPnoticias)

“Buen ejemplo de austeridad” la gira internacional de Sheinbaum

Uno de los hitos evaluados esta semana fue el viaje de la presidenta de México a Barcelona, España, para participar en una cumbre internacional sobre democracia

El nivel de atención sobre este evento fue alto, ya que el 72.6% de los encuestados manifestó estar enterado de la gira

La forma en que se realizó el traslado generó una opinión favorable en términos de políticas de gasto público.

El 52.6% de los mexicanos considera que viajar en avión comercial y en clase económica representa un “buen ejemplo de austeridad”.

Adicionalmente, un 16.2% de la población ve bien esta acción, aunque no la considera el tema más relevante de la agenda nacional.

“Buen ejemplo de austeridad”: encuesta sobre viaje de Sheinbaum a Barcelona (SDPnoticias)

Metodología de la encuesta MetricsMx

La encuesta MetricsMx fue realizada el 22 de abril de 2026 mediante 800 entrevistas telefónicas automatizadas a adultos en México

El estudio cuenta con un margen de error de +/-3.46% y un nivel de confianza del 95%, utilizando un muestreo probabilístico basado en la lista nominal del INE