Jorge Álvarez Máynez informó que Movimiento Ciudadano alista su propuesta reforma electoral y adelantó que será “una alternativa mejor” que la propuesta por Claudia Sheinbaum.

A través de redes sociales, Jorge Álvarez Máynez reveló que, este jueves 5 de marzo, será la presentación formal de su propia reforma electoral y convocó la presencia de la ciudadanía.

Máynez anuncia que Movimiento Ciudadano presentará su propia reforma electoral

El dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, anunció que el partido presentará su propia propuesta de la reforma electoral, cuya iniciativa se dio a conocer este 3 de marzo.

Movimiento Ciudadano alista su propia reforma electoral (Captura de pantalla)

Jorge Álvarez Máynez anticipó que esta alternativa de reforma será mejor al lograr disminuir el gasto en los procesos electorales sin comprometer la democracia en las elecciones.

Según la información divulgada por Jorge Álvarez Máynez, Movimiento Ciudadano presentará su propuesta a la reforma electoral a las 8:30 de la mañana este 5 de marzo en Río Becerra 27, piso 2.

Hasta el momento se desconoce el contenido de esta propuesta, pero cabe recordar que la reforma electoral de Claudia Sheinbaum se base en el siguiente decálogo: