La Secretaría General del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y actual senadora, Alma Carolina Viggiano Austria, fue cuestionada por el Grupo Parlamentario de Morena sobre su adquisición por montos sustancialmente inferiores a los valores reales, dos terrenos en uno de los fraccionamientos más exclusivos de Pachuca.

Sin embargo, desde el año 2022, el patrimonio declarado por la senadora priista, Alma Viggiano ha sido objeto de cuestionamientos públicos a partir de presuntas incosistencias y omisiones señaladas en sus declaraciones patrimoniales.

Carolina Viggiano es cuestionada por la compra de terrenos en Pachuca

De acuerdo con la nota publicada por el periodista Víctor Hugo Arteaga en Xpectro FM, en documentos catastrales, notariales y de tesorerías municipales, dan cuenta de que la excandidata del PRI a la gubernatura de Hidalgo pagó en conjunto 1 millón 392 mil pesos, frente a un valor señalado de 3 millones 810 mil pesos.

De forma que el periodista resaltó que las operaciones registraron una diferencia de 2 millones 418 mil pesos entre el valor de los inmuebles y los montos asentados en las escrituras.

Asimismo, señaló que uno de los terrenos fue comprado al exfutbolista colombiano Andrés Chitiva y otro a una persona identificada como Carlos Ibarra Sánchez. En estos terrenos, se edifició una residencia de aproximadamente 813 metros cuadrados de construcción, cuyo valor ha sido estimado en alrededor de 30 millones de pesos.

La esposa del ex gobernador de Coahuila, el priista Rubén Moreira construyó en los dos lotes una residencia de arquitectura vanguardista y enfoque sustentable, así como con un diseño de volúmenes geométricos, acabados de alta gama y la integración de ecotecnologías en su infraestructura básica.

Morena cuestionó desde 2022 el patrimonio declarado por Viggiano

El periodista Víctor Hugo Arteaga, rescató que desde el 2022, el patrimonio declarado por Viggiano Austria ha sido objeto de cuestionamientos públicos a partir de presuntas inconsistencias y omisiones señaladas en sus declaraciones patrimoniales.

Puntualizó que, el 30 de mayo de ese año, el Grupo Parlamentario de Morena presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo en el que solicitó investigar la procedencia de los recursos utilizados por la entonces diputada federal para adquirir diversas propiedades en México y en el extranjero.

El documento señalaba que de acuerdo con la Declaración Patrimonial y de Intereses correspondiente a 2022, la senadora priista, Alma Viggiano reportó tres inmuebles adquiridos en 1997, 2004 y 2007, con valores de un millón 910 mil, 4 millones 391 mil y un millón 989 mil pesos, respectivamente.

Además puso bajo escrutinio la adquisición del 18 de septiembre de 2019 de una propiedad ubicada en Sierra Nevada 319 en la colonia Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, apenas dos meses después de que la senadora priista, Alma Viggiano asumiera la Secretaría General del PRI.

Según el documento presentado por Morena, la priista había reportado ingresos netos por un millón 19 mil pesos durante 2020, cantidad que el grupo parlamentario consideró insuficiente para explicar por sí misma la adquisición del inmueble.

Documentos señalan diferencias entre valores catastrales y precios de compraventa

El periodista Víctor Hugo Arteaga, comentó que los cuestionamientos se extendieron también a la propiedad que la senadora priista, Alma Viggiano posee en el Club de Golf de Pachuca, adquiridos a precios inferiores a los comercialmente establecidos.

El cotejo de escrituras públicas, registros catastrales y documentación fiscal permitió reconstruir las operaciones de compraventa y establecer que ambos predios fueron adquiridos con una diferencia significativa entre los montos asentados en las escrituras y los valores señalados para los inmuebles al momento de las operaciones.

De acuerdo con las escrituras de ambas propiedades, expedidas por la Notaría Pública número 2 de Pachuca, la senadora priista, Alma Viggiano adquirió los dos lotes en 2004 y 2007 con el mismo mecanismo de precios inferiores a los valores reales.

En las transacciones firmaron el Notario Público Adscrito, Guillermo García Sánchez, y la Notaria Pública Adscrita, Delia Bibiana Tejeda Cruz, ambos de la Notaría Pública número 2 de la capital hidalguense.

El periodista Víctor Hugo Arteaga, recordó que en 2004, cuando Carolina Viggiano se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, adquirió a Carlos Ibarra Sánchez el Lote 248, ubicado en la manzana 4, Sección Tres del Fraccionamiento Club de Golf Pachuca, asentado en el kilómetro 85 1/2 de la carretera México-Pachuca.

El monto de la operación fue por 709 mil 500 pesos, de acuerdo con los datos obtenidos de la escritura pública número 14505. Sin embargo, el periodista sostiene que el valor real del terreno en ese momento ascendía a un millón 935 mil pesos, por lo que el precio asentado en la operación representó una diferencia considerable respecto de ese valor.

Alma Viggianio adquiere lote a exfutbolista colombiano

El periodista Víctor Hugo Arteaga, también apuntó que tres años después, Alma Viggianio, cuando concluía su periodo como presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, adquirió otro lote a Andrés Chitiva, un exfutbolista y entrenador colombiano naturalizado mexicano que jugó en el Club Pachuca.

Se trató de un lote contiguo ubicado en Paseo del Fresno L-249, Manzana 4, Sección 3, sin fracción, dentro del Club de Golf, según consta en la escritura pública 17473 del volumen 348. El terreno tenía una superficie de 500 metros cuadrados, por el cual pagó 682 mil 500 pesos, cuando el valor señalado para el lote era de un millón 875 mil pesos.

Residencia de lujo fue construida en los dos predios adquiridos por Viggiano

La revisión y el cotejo de los registros municipales confirman que ambos inmuebles, identificados como los lotes 248 y 249 del Fraccionamiento Club de Golf Pachuca, cumplieron con sus respectivos trámites fiscales y de traslación de dominio ante las autoridades de la capital hidalguense.

El desglose documental reveló una correlación directa y consecutiva en los padrones hacendarios, donde los lotes adquiridos por la política quedaron inscritos bajo la cuenta predial U-042199 y U042187.

Los precios de compraventa habrían sido justificados con base en el valor catastral de los inmuebles vigente al momento de las operaciones; sin embargo, el periodista indicó que de acuerdo a algunos especialistas, este valor se utiliza como referencia para el cálculo del impuesto predial y, según los datos proporcionados, representaba alrededor del 40 por ciento del valor real de los terrenos.

Si bien la documentación revisada no acredita, por sí misma, que la diferencia entre los valores señalados y los precios asentados en las escrituras haya sido cubierta mediante pagos adicionales fuera de las operaciones formalizadas, si deja una brecha de 2 millones 418 mil pesos.

El periodista Víctor Hugo Arteaga, agregó que tras adquirir los dos predios contiguos, apareció una residencia de lujo de aproximadamente 813 metros cuadrados de construcción, cuyo valor ha sido estimado en alrededor de 30 millones de pesos.

Se trata de una residencia de arquitectura vanguardista y enfoque sustentable en una de las zonas residenciales más exclusivas de Pachuca, destacando por su diseño de volúmenes geométricos, acabados de alta gama y la integración de ecotecnologías en su infraestructura básica.

Dicha propiedad, exhibe una fachada de estilo contemporáneo donde predominan los muros en tonos gris oscuro texturizado, grandes bloques de concreto aparente en color blanco y amplios ventanales diseñados para maximizar la entrada de luz natural.

En su planta baja, un acceso vehicular y peatonal pavimentado conduce hacia la entrada principal, flanqueada por un cuidado diseño de paisajismo que incluye arbustos ornamentales, jardineras delimitadas y un detalle decorativo con piedras de río oscuras en la esquina frontal.

El inmueble sobresale de manera particular en su planta alta y azotea debido a una robusta instalación de paneles solares fotovoltaicos, distribuidos estratégicamente en múltiples secciones del techo plano para optimizar la captura de energía limpia.

La techumbre también alberga modernos sistemas de climatización industrial y domos de iluminación cenital, lo que refuerza el carácter de alta tecnología y eficiencia energética de la vivienda.

Las escrituras, los registros catastrales y los documentos municipales consultados permiten reconstruir así una cadena inmobiliaria en la que destacan dos adquisiciones realizadas con valores sustancialmente inferiores a los señalados para los terrenos y, posteriormente, la construcción de una residencia de alto valor.