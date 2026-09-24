Colectivo de búsqueda reportó el hallazgo de más de mil 600 dientes de leche en una fosa clandestina de Zacapu, Michoacán; los restos han sido localizados a lo largo de los últimos cinco años.

El hallazgo del colectivo Buscando Cuerpos en Todo México, es recordado debido a que es una de las exigencias que la madre buscadora Margarita López llevó ante la Fiscalía General de la República.

Tras dicha demanda, la FGR emitió un comunicado en el que señala que escucharon los planteamientos sobre el hallazgo que es investigado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Más de mil 600 dientes de leche encontrados en fosa de Michoacán, reporta colectivo de búsqueda

Este 23 de septiembre trascendió el hallazgo del colectivo encabezado por Margarita López, el cual dio a conocer desde el pasado 2025, en una fosa clandestina en Zacapu, Michoacán.

De acuerdo con lo narrado para el periodista Óscar Balderas, la fundadora del colectivo trabajaba en la recuperación de un cuerpo cuando una columna de humo le reveló lo que define como un campo de exterminio.

Señaló que cuando llegó al cerro en Zacapu, junto al colectivo descubrieron que la columna de humo era consecuencia de la quema de restos, algunos de los cuales lograron rescatar, como huesos y dientes.

Explicó que hallaron el primer diente de leche en 2021, como habría confirmado un perito de la FGR, quien reafirmó la presencia de más de mil 600 en el transcurso de los años, todavía sin identificar.

Margarita López aseguró a su vez que la escena fue de horror, ya que los dientes de leche podrían corresponder a más de 80 niños; desde bebés, hasta menores de 12 años, víctimas del crimen organizado.

Reportan más de mil 600 dientes de leche en fosa de Michoacán; FGR investiga | Imagen de referencia (Margarita López vía FB)

FGR confirma que se mantiene investigación sobre reportes sobre fosas clandestinas

Tras iniciar un plantón que contabiliza 15 días, se señala que el hallazgo de los mil 600 dientes de leche y su investigación es una de las exigencias de Margarita López hacia la FGR, como confirmó en comunicado.

El 18 de septiembre, la FGR señaló que durante las múltiples reuniones, la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada ha escuchado los planteamientos de las madres buscadoras.

Entre ellos, las carpetas de investigación sobre desaparecidos que mantiene la Fiscalía del Estado, lo que derivó en una reunión para la revisión de las carpetas, a la que las familias buscadoras no habrían acudido.