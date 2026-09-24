Huracán Polo se intensificó nuevamente a categoría 5, como confirmó la Comisión Nacional del Agua (Conagua), frente a costas de Guerrero, en donde se esperan lluvias torrenciales.

Conagua dio a conocer en su comunicado de las 19:00 horas que el huracán Polo se localiza a 235 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, así como a 425 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Derivado de la intensificación del huracán Polo, Conagua advierte que se mantiene la zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Huracán Polo vuelve a categoría 5 este miércoles 23 de septiembre y dejará lluvias torrenciales

Tras intensificarse y volver a categoría 5, Conagua advierte que el huracán Polo dejará lluvias torrenciales para este miércoles 23 y jueves 24 de septiembre principalmente en las costas de:

Michoacán

Guerrero

(Conagua)

Sin embargo, también se esperan lluvias puntuales intensas y muy fuertes en otros tres estados:

Colima, con 75 a 150 mm

Jalisco

Oaxaca, de 50 a 70 mm

Por lo mismo, se invita a la ciudadanía a resguardarse, debido también a las rachas de viento que van desde los 20 a 90 km/h, así como no entrar al mar, por las olas desde los 2 hasta los 8 metros de altura.

Conagua resalta que además de la zona de vigilancia desde Galeana a Punta San Telmo, se mantiene también hasta Playa Pérula en Jalisco, en donde recomiendan también quedar atentos al Sistema Nacional de Protección Civil.

Huracán Polo categoría 5: trayectoria estima que se aleje de costas mexicanas

Pese a que se intensificó nuevamente a categoría 5, Conagua estima que el huracán Polo se alejará de costas mexicanas y no tocará tierra.aunque para el domingo 28 de septiembre estaría cerca de Baja California Sur.

Acorde con Conagua, para este jueves 24 de septiembre, el huracán Polo se degradará a categoría 4 nuevamente, a 245 km al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán.

Mientras que para el mediodía del 25 de septiembre seguiría como categoría 4 y se ubicaría a 475 km al oeste-suroeste de Playa Perula, Jalisco.

Para después degradarse nuevamente a categoría 3 y ubicarse a 490 km al sur-suroeste del Cabo San Lucas para el sábado 26 de septiembre.