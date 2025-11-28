Carlos Bautista Tafolla, diputado local en Michoacán por el Movimiento del Sombrero, confirmó que en un terreno propiedad de su familia fueron encontrados cuatro cuerpos y podrían encontrarse más.

“Han estado yendo a buscar y ya han encontrado 4 cuerpos. Al parecer hay muchísimos más” Carlos Bautista Tafolla. Diputado del Movimiento del Sombrero

Y es que dijo, el terreno ubicado en la localidad de Toreo El Alto, en un camino que conecta con Tiamba, ambas localidades a las afueras de Uruapan, Michoacán, un perro encontró un craneo, lo que hizo que descubrieran una posible fosa clandestina.

Carlos bautista Tafolla detalló que la propiedad tuvo que ser abandonada por su familia desde tiempo antes ya que el sitio fue dominado con al presencia del crimen organizado.

Tafolla confirma posible fosa clandestina en su terreno; crimen organizado lo tomó

Carlos Bautista Tafolla dejó ver que el sitio era dominado por el crimen organizado, por lo que los cuatro cuerpos encontrados confirmarían que sería una posible fosa clandestina.

Luego del hallazgo de los cuatro cuerpos, señal que “al parecer hay muchísimos más”, de acuerdo con sus propias palabras.

Por ello, pidió a las autoridades federales y de todos los niveles de gobierno que apoyen a los colectivos de madres buscadoras para encontrar los restos de sus familiares.

Fiscalía de Michoacán agradece a Tafolla facilidades para investigar posible fosa clandestina en su terreno

El fiscal Carlos Torres Piña agradeció la disposición del diputado Tafolla para que se hiciera las revisiones en el lugar dominado por el crimen organizado y anuncio que se buscará ampliar la búsqueda con el permiso de otros dueños de terrenos.

El congresista local pidió la ayuda del pueblo para difundir la situación a fin de que los posibles cuerpos sean identificados por sus familias.

En redes sociales hubo mensajes de apoyo al diputado por apoyar a la madres buscadoras y señalaron falta de apoyo de autoridades judiciales.

Algunos ciudadanos se han ofrecido para apoyarlas en sus brusquedades, aunque se señaló la importancia de hacer estudios de ADN y más acciones profesionales, propias de la identificación de cuerpos.