Gerardo Fernández Noroña ahora estalló contra el diputado local Carlos Bautista Tafolla y lo calificó como un “traidor a la patria” por defender a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz.

Esto luego de que Noroña acusara a la viuda de Carlos Manzo de tener una ambición alimentada por su tragedia y señalara a figuras importantes de Morena en Michoacán.

Ante estos señalamientos, Tafolla respondió y llamó al senadora a meterse con él si quiere pero no con Grecia Quiroz, quien ahora es presidenta municipal “porque le arrebataron al amor de su vida”.

Tafolla es un traidor a la patria, asegura Noroña por acudir a marcha de la Generación Z

De acuerdo con Noroña, el diputado Tafolla está, como Grecia Quiroz, “en una actitud fascista”, por acudir a la marcha de la Generación Z del pasado 15 de noviembre.

Asimismo, acusó que Carlos Bautista Tafolla ha pedido la intervención de Estados Unidos, por lo que aseveró que es un traidor a la patria que “debajo del sombrero no tiene nada”.

“Se fue de boca el diputado Tafolla. Traidor a la patria que pide la intervención de Estados Unidos en México, que me digan que eso es patriota también. Es un traidor a la patria, debajo del sombrero no tiene nada. Traidor a la patria” Gerardo Fernández Noroña

Asimismo, acusó a Tafolla de mantener una posición de ultraderecha que busca resolver con violencia y con el apoyo de la intervención extranjera.

“Traidor a la patria, pedir la intervención de Estados Unidos es grave y pues están en una posición fascista, violenta, de ultraderecha” Gerardo Fernández Noroña

Carlos Bautista Tafolla reta a Noroña a meterse sólo con él; Grecia Quiroz no está sola

Luego de las acusaciones de Noroña a Grecia Quiroz, el diputado local de Michoacán, Carlos Bautista Tafolla lanzó un reto al senador: “Si quiere hablar aquí te espero en Uruapan, o díme a donde voy”.

Y es que el diputado acusó que Noroña se está metiendo con una víctima porque no entiende su dolor y aclaró que, aunque Carlos Manzo no esté, “Grecia Quiroz no está sola”.

Asimismo, le recordó que en Michoacán no son de derecha sino que “aquí somos pueblo cabrón”.