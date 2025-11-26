Gerardo Fernández Noroña ahora estalló contra el diputado local Carlos Bautista Tafolla y lo calificó como un “traidor a la patria” por defender a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz.
Esto luego de que Noroña acusara a la viuda de Carlos Manzo de tener una ambición alimentada por su tragedia y señalara a figuras importantes de Morena en Michoacán.
Ante estos señalamientos, Tafolla respondió y llamó al senadora a meterse con él si quiere pero no con Grecia Quiroz, quien ahora es presidenta municipal “porque le arrebataron al amor de su vida”.
Tafolla es un traidor a la patria, asegura Noroña por acudir a marcha de la Generación Z
De acuerdo con Noroña, el diputado Tafolla está, como Grecia Quiroz, “en una actitud fascista”, por acudir a la marcha de la Generación Z del pasado 15 de noviembre.
Asimismo, acusó que Carlos Bautista Tafolla ha pedido la intervención de Estados Unidos, por lo que aseveró que es un traidor a la patria que “debajo del sombrero no tiene nada”.
“Se fue de boca el diputado Tafolla. Traidor a la patria que pide la intervención de Estados Unidos en México, que me digan que eso es patriota también. Es un traidor a la patria, debajo del sombrero no tiene nada. Traidor a la patria”Gerardo Fernández Noroña
Asimismo, acusó a Tafolla de mantener una posición de ultraderecha que busca resolver con violencia y con el apoyo de la intervención extranjera.
“Traidor a la patria, pedir la intervención de Estados Unidos es grave y pues están en una posición fascista, violenta, de ultraderecha”Gerardo Fernández Noroña
Carlos Bautista Tafolla reta a Noroña a meterse sólo con él; Grecia Quiroz no está sola
Luego de las acusaciones de Noroña a Grecia Quiroz, el diputado local de Michoacán, Carlos Bautista Tafolla lanzó un reto al senador: “Si quiere hablar aquí te espero en Uruapan, o díme a donde voy”.
Y es que el diputado acusó que Noroña se está metiendo con una víctima porque no entiende su dolor y aclaró que, aunque Carlos Manzo no esté, “Grecia Quiroz no está sola”.
Asimismo, le recordó que en Michoacán no son de derecha sino que “aquí somos pueblo cabrón”.
“¿Cómo te atreves a meterte con una víctima cuando no entiendes su dolor? No está ahí por elección… está ahí porque le arrebataron al amor de su vida. Y que no se te olvide: que no esté Carlos Manzo no significa que Grecia Quiroz esté sola. A ti, que solo te preocupa seguir respirando política: métete conmigo. Pero a Grecia, déjala en paz. Y si quieres hablar, aquí te espero en Uruapan… o dime a dónde voy. AQUÍ NO SOMOS DERECHA, AQUÍ SOMOS PUEBLO CABRÓN"Carlos Bautista Tafolla