Hugo Éric Flores, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, previó que el proceso de desafuero contra Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, podría retomarse en septiembre, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones.

Durante una entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, Hugo Éric Flores señaló que el expediente contra Alito Moreno permanece abierto y que la Fiscalía Anticorrupción de Campeche ha presentado nueva información relacionada con el caso.

“Recordemos que este asunto nunca se ha cerrado. El expediente ha estado abierto durante poquito más de un año (...) bueno, pues hay novedades, hay detenciones en asuntos vinculados con el mismo y seguramente habrá elementos que permitirán ya sesionar muy pronto a la Sección Instructora (...) iniciado el periodo de sesiones (en septiembre), seguramente ya se retomará el tema nuevamente” Hugo Éric Flores, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados

¿Por qué podrían retomar el desafuero de Alito Moreno?

Hugo Éric Flores explicó que durante los últimos meses se han presentado nuevas pruebas por parte de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche, por lo que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados cuenta con más elementos para analizar el posible desafuero de Alito Moreno.

El presidente de la Sección Instructora también informó que el secretario técnico del órgano legislativo tuvo comunicación con el fiscal de Campeche hace un par de semanas para conocer información relacionada con el expediente.

De acuerdo con Flores, la Fiscalía de Campeche ha aportado nuevos elementos durante el tiempo en que se ha mantenido abierto el expediente contra el dirigente nacional del PRI.

Además, señaló que existen novedades relacionadas con el caso, entre ellas recientes detenciones de personas vinculadas con la administración de Alito Moreno cuando fue gobernador de Campeche.

Entre los detenidos se encuentran:

Carlos Alberto Medina Hernández, exdirector de la Unidad de Comunicación Social del gobierno de Campeche.

Luis Antonio Espinosa Campos, contador de Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del exgobernador.

Flores consideró que la nueva información proporcionada por la Fiscalía de Campeche podría permitir a la Sección Instructora contar con mayores elementos para analizar el eventual desafuero de Alejandro Moreno.

¿De qué se acusa a Alito Moreno?

Alejandro ‘Alito’ Moreno es señalado por la Fiscalía de Campeche por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de su cargo como gobernador de Campeche, entre ellos presunto peculado y uso indebido de atribuciones.

La investigación está relacionada con un probable desvío de recursos por 83 millones de pesos, de acuerdo con las acusaciones de la Fiscalía estatal.

Hugo Éric Flores: desafuero de Alito Moreno no sería por ser opositor

Ante la posibilidad de que el análisis del desafuero se retome en septiembre, Hugo Éric Flores explicó que el procedimiento correspondiente es un juicio de procedencia, mecanismo mediante el cual la Cámara de Diputados determina si existen condiciones para retirar el fuero constitucional a un servidor público.

Flores sostuvo que el procedimiento contra Alito Moreno no estaría relacionado con sus opiniones políticas o con su condición de opositor, sino con los presuntos delitos que habría cometido durante su gestión como gobernador de Campeche.

El presidente de la Sección Instructora reiteró que el caso permanece abierto y que, con la nueva información proporcionada por la Fiscalía de Campeche, el análisis podría retomarse una vez iniciado el periodo ordinario de sesiones de septiembre.