Los diputados Carlos Gutiérrez Mancilla (PRI) y Arturo Ávila (Morena) protagonizaron un altercado este miércoles 12 de agosto de 2026 en el Senado de la República durante la discusión sobre el desafuero de Alejandro Moreno.

En el patio central, Carlos Gutierrez Mancilla y Arturo Ávila intercambiaron empujones e insultos, situación que quedó registrada en videos difundidos en redes sociales.

Carlos Gutiérrez Mancilla llamó a Arturo Ávila “vocero del narco”, “narco-niñero” y otros calificativos, lo que elevó la tensión en la sesión de la Comisión Permanente y generó fuerte polémica política.

Arturo Ávila exige acelerar desafuero de Alejandro Moreno

Horas antes de encontrarse con Carlos Gutiérrez Mancilla, quien ha respaldado activamente a Alejandro Moreno frente a señalamientos, Arturo Ávila exigió acelerar el desafuero del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional.

Frente a distintos medios de comunicación, Arturo Ávila-de 49 años de edad- se refirió a Alejandro Moreno -de 51 años- como “un traidor a la patria”.

Informó que el Senador priista cuenta con cinco carpetas de investigación, así como tiene una solicitud de desafuero por parte de la fiscalía de Campeche por los delitos de peculado y desvío de recursos públicos, cuyo daño equivale a 83.5 millones de pesos.

Así como advirtió de las investigaciones por enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador del estado (2015-2019).

“Él es un cínico y un corrupto“, señaló en referencia a que Arturo Ávila ha viajado en tres ocasiones a Estados Unidos para presentar una denuncia en el Departamento de Estado en contra de tres consejeros electorales, así como denunciar a líderes de Morena por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Hoy va y se hinca ante las autoridades de Estados Unidos para pedir que un poder jurídico judicial de otro país, que intervenga en decisiones de nuestro país, el líder del PRI se define perfectamente bien (como un traidor a la patria)“ Arturo Ávila, diputado de Morena

Bajo este argumento Arturo Ávila pide a la sección instructora que adelante los procesos pendientes para el desafuero de Alejandro Moreno.