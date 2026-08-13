El director David Robert Mitchell y el productor J.J. Abrams se unieron con Warner Bros. para traernos El Final de la Calle Oak, una película de ciencia ficción y supervivencia que busca recuperar la época dorada del género de los 90’s y 80’s.

Si bien El Final de la Calle Oak sí trae de regreso ese estilo clásico, lo hace tanto con sus pros como con sus contras, lo que nos da una película que —así como su propuesta y ambientación— se siente fuera de lugar en la actualidad.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

El Final de la Calle Oak tiene una trama directa cuyo misterio es poco explorado El estilo retro de El Final de la Calle Oak la hace disfrutable El Final de la Calle Oak busca diferenciarse de otras del género El elenco cumple su función en El Final de la Calle Oak El Final de la Calle Oak tiene un estilo visual que funciona

El Final de la Calle Oak tiene una trama directa cuyo misterio es poco explorado

El Final de la Calle Oak tiene una trama directa cuyo misterio es poco explorado, dejando todo al aire y a la interpretación del espectador.

La trama nos sitúa una pacífica comunidad en Michigan a principios de los ochenta, donde conocemos a la familia Platt, la cual está atravesando una crisis en todos sus frentes, al punto que habría un divorcio en puerta.

Sin embargo, eso deja de importar cuando todo el vecindario de la calle Oak llega a un bosque de hace millones de años, el cual está lleno de dinosaurios que comienzan a hacer estragos.

El Final de la Calle Oak (Warner Bros.)

Si eres de los que quieren una explicación para todo, la película podría resultar decepcionante, pues no se toma el tiempo en explicar nada; una vez se da el cambio de escenario, la acción no para en ningún momento.

El destino de ciertos personajes no se explica, entrando y saliendo de escena de manera indiscriminada; mientras que el por qué de la aparición de los dinosaurios apenas si es inferido, pero sin llegar a nada concreto.

El estilo retro de El Final de la Calle Oak la hace disfrutable

Aunque la película sufre de ciertos agujeros, hay que señalar que el estilo retro de El Final de la Calle Oak la hace disfrutable, pues no se toma muy en serio, como eran las obras de hace 40 años.

En sí, la película más que dar una presentación de ciencia ficción dura, claramente busca solo entretener a la audiencia sin que esta se preocupe mucho por los detalles narrativos.

Además de que a pesar de estar ubicada temporalmente en los 80’s, no apela realmente a la nostalgia inmediata como otras películas o series, pues no busca la referencia fácil, siendo la década un simple escenario más que un sentido en sí mismo.

Esto es algo positivo, pues la moda por la nostalgia de los 80’s ha llevado a los productos de entretenimiento a ser un mero desfile de fan service que no aporta nada.

Si bien aquí tampoco es que dicha época sea relevante a la trama al final del día, por lo menos no tratan de venderte esa década como lo más “cool” y emocionante de la historia de la humanidad.

El Final de la Calle Oak (Warner Bros.)

El Final de la Calle Oak busca diferenciarse de otras del género

Algo curioso es que El Final de la Calle Oak busca diferenciarse de otras del género, siendo más exacta en términos científicos de cómo eran los dinosaurios y su era.

Aunque hay similitudes con otras, aquí se acentúa más la naturaleza de los animales prehistóricos; vendiéndolos no como amenazas inmediatas, si no como los seres salvajes que eran realmente, solo respondiendo a su instinto.

Además de presentarlos de una manera más correcta, con tamaños y características más realistas, como lo son las plumas o el hecho de que algunos no eran tan veloces o resistentes como se había pensado.

Sin olvidar que el hecho de tener todo un vecindario interactuando con ellos nos da diferentes formas en que una persona reaccionaría ante los animales, desde el miedo absoluto, hasta la agresividad o desinterés.

El Final de la Calle Oak (Warner Bros.)

El elenco cumple su función en El Final de la Calle Oak

La película es protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor, junto a Maisy Stella y Christian Convery; aunque ninguno es tan destacado, en general el elenco cumple su función en El Final de la Calle Oak.

Aunque se le quiere dar este matiz de familia en desintegración, que recuerda lo que los mantiene unidos debido a un evento extraordinario, en realidad nunca se exploran realmente las motivaciones de los personajes.

Si bien se manejan tramas de divorcio, acoso escolar, e incluso diversidad sexual , nunca se llega a profundizar en estas, dejando todo al aire o cerrándolas de manera abrupta, ya que como mencionamos al inicio, la obra va directamente a la acción.

Incluso, hay un personaje que se introduce en la segunda mitad de la obra, que su única función es estar ahí para dar una especie de mensaje inclusivo; pero cuyo peso real en la trama es nulo, al grado que no dice más que tres frases.

Así tenemos un cast que hace lo mínimo para que la película salga bien, sin entregar más de lo que promete la misma.

El Final de la Calle Oak (Warner Bros.)

El Final de la Calle Oak tiene un estilo visual que funciona

Hay que decir que El Final de la Calle Oak tiene un estilo visual que funciona, donde la dirección hace un buen uso del suspenso y se siente que los personajes corren peligro real en la obra.

Se destacan sobre todo las secuencias visuales del vecindario invadido, que nos hacen sentir que cada familia está viviendo su propio drama con los dinosaurios, lo cual le da verosimilitud a la historia.

Mientras en un primer plano vemos a los Platt huyendo, en el fondo vemos a vecinos peleando, corriendo o siendo atacados por los animales prehistóricos.

También hay que resaltar la tensión que se construye, esto gracias al uso de tomas “split diopter” para enfocar dos planos simultáneamente, logrando una fusión entre drama, terror y humor que calma al espectador antes de los giros más crudos.

Pues es de señalar que la obra no se corta con las escenas gráficas, llegando a rozar el gore en algunos puntos para demostrar la brutalidad de los reptiles.

El Final de la Calle Oak (Warner Bros.)

¿Vale la pena El Final de la Calle Oak?

El Final de la Calle Oak es en general un blockbuster de la vieja escuela, que busca apelar a la crudeza del suspenso contemporáneo, sin llegar a lograrlo del todo.

Lo que hacen Mitchell y Abrams con El Final de la Calle Oak es evocar la época dorada del cine comercial, donde las cosas eran más sencillas y las tramas un tanto disparatadas, pero que funcionaban muy bien gracias a la ingenuidad de la época.

Si bien la película es muy entretenida y cumple su objetivo de ofrecer un espectáculo cinematográfico con dinosaurios, los huecos en su narrativa podrían sacar de la inmersión a los más exigentes.

Pues los realizadores se olvidaron que gran parte del encanto de las películas de los 80’s era que, a pesar de su ingenuidad, tenían una base fundamentada sobre la que trabajaban, algo que falta en este filme.