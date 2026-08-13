Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México comentó las acciones de Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas y descarta persecución política contra el dirigente nacional del PRI.

“No (desafuero), es un asunto de delincuencia de delitos que se cometieron y está siendo investigados desde hace tiempo entiendo que por la Fiscalía de Campeche” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Las declaraciones de la presidenta Sheinbaum ocurrieron en su conferencia mañanera del pueblo del jueves 13 de agosto de 2026, tras las acusaciones de ‘Alito’ Moreno por una supuesta persecución política, después de que se detuvo a exfuncionarios cuando él fue gobernador de Campeche.

Además de las denuncias que ha realizado en Estados Unidos a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) ante el Departamento de Estado, tras la resolución en su contra para obligarlo a bajar publicaciones en redes sociales de “narcopartido”.

Claudia Sheinbaum cuestiona credibilidad de Alito Moreno

Sobre las denuncias que hizo Alito Moreno en Estados Unidos, la presidenta de México cuestionó la credibilidad del dirigente nacional del PRI en ese país, así como en México.

Así como su actuar al denunciar ante el Departamento de Estado estadounidense a los consejeros del INE.

Por lo que puso en duda la credibilidad de Moreno Cárdenas en Estados Unidos.

“No sé que tanta credibilidad tenga. No tiene mucha aquí, no creo que tenga mucha allá” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum asegura que el PRI es un partido casi en extinción

Además de negar la persecución política contra Alejandro Moreno, la presidenta Sheinbaum señaló que el Partido Revolucionario Institucional era una organización política “casi” en extinción.

“El tema a debate en una mañanera es qué hace un presidente de un partido político, repito, casi en extinción yendo a Estados Unidos a pedir que le quiten visas, ni para que ponerle nombre” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

El comentario de Sheinbaum se dio de manera tajante al recordar quién es Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, un partido político que en opinión de la presidenta de México está en vías de terminarse.

Esta declaración surgió en medio de los cuestionamientos de Sheinbaum del porque un dirigente nacional de un partido político de México buscaría sanciones en Estados Unidos para consejeros del INE o en el extranjero.

Incluso la presidenta Sheinbaum señaló que Alejandro Moreno ya no cree ni en México ni en los mexicanos al buscar apoyo en otro país para sus denuncias.