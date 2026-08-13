Carlos Alberto Medina Hernández, exfuncionario de Campeche, fue director de la Unidad de Comunicación Social durante el gobierno priista de Alejandro Moreno.

Su nombre ganó notoriedad recientemente tras ser arrestado en Campeche, acusado de presunta participación en el delito de peculado por el supuesto desvío de 36 millones de pesos de fondos públicos.

¿Quién es Carlos Alberto Medina Hernández?

Carlos Alberto Medina es un exfuncionario del gobierno de Campeche que se desempeñó como director de la Unidad de Comunicación Social durante el gobierno de Alejandro Moreno.

En ese puesto, se desempeñaba como responsable de la comunicación del gobierno estatal, cargo que mantuvo durante el gobierno de Carlos Miguel Aysa González.

Carlos Alberto Medina (Especial)

Años después de dejar el cargo, en agosto de 2026 fue señalado por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche por su presunta participación en un caso de peculado, relacionado con el manejo de recursos públicos.

De acuerdo con las investigaciones, Carlos Alberto Medina Hernández habría participado en un esquema para desviar 36 millones de pesos, dinero que habría sido canalizado mediante empresas factureras a la televisora Mayavisión.

¿Cuántos años tiene Carlos Alberto Medina Hernández?

A pesar de los reportes de su detención, no se conoce la edad exacta de Carlos Alberto Medina Hernández.

¿Quiénes son los hijos de Carlos Alberto Medina Hernández?

Carlos Alberto Medina Hernández es padre de una joven llamada Ana, quien recientemente concluyó estudios en psicología en la Universidad Anáhuac y no ocupa ningún cargo público.

¿Quién es la esposa de Carlos Alberto Medina Hernández?

Carlos Alberto Medina Hernández mantiene su vida sentimental lejos del ojo público, por lo que no se conoce la identidad de su esposa.

Carlos Alberto Medina (Especial)

¿Qué estudió Carlos Alberto Medina Hernández?

No existe, hasta el momento, información pública que indique qué carrera o estudios cursó Carlos Alberto Medina Hernández, exdirector de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno de Campeche.

¿En qué trabajó Carlos Alberto Medina Hernández?

Carlos Alberto Medina fue nombrado titular de la Unidad de Comunicación Social el 12 de junio de 2019, un día antes de que Alejandro Moreno dejara la gubernatura de Campeche.

Luego, durante el gobierno de Carlos Miguel Aysa González, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), continuó como responsable de Comunicación Social.

Después de su paso por el gobierno estatal dejó de ser funcionario de la administración de Campeche, dedicándose principalmente a su pasatiempo por el deporte.