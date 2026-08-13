Octavio Jorge Cortés Jiménez, señalado por la agresión contra una recepcionista del hotel Park Life Paradox de Santa Fe, CDMX fue detenido en San Diego, California, Estados Unidos, pues el empresario era buscado por una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa.

La detención de Octavio Jorge Cortés Jiménez ocurrió luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) solicitara una ficha roja de Interpol y estableciera comunicación con autoridades estadounidenses ante la posibilidad de que Octavio Cortés hubiera abandonado México.

Detienen a Jorge Octavio Cortés Jiménez, empresario que agredió a una recepcionista en CDMX (@FiscaliaCDMX / X)

¿Qué pasó con la recepcionista del hotel Park Life Paradox?

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de junio en el hotel Park Life Paradox ubicado en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, en donde de acuerdo con la investigación y a las imágenes difundidas en el programa de Ciro Gómez Leyva, Cortés discutió con la trabajadora, golpeado el mostrador, arrojado objetos y teléfonos, además de agredirla física y verbalmente; las cámaras de seguridad registraron parte del ataque.

La recepcionista presentó una denuncia ante la Fiscalía capitalina, que reunió datos de prueba para solicitar una orden de aprehensión, posteriormente, el caso fue reclasificado para investigarse como feminicidio en grado de tentativa.

Actualmente, el empresario permanece bajo custodia de autoridades estadounidenses en San Diego, mientras la Fiscalía CDMX gestiona su deportación a México, y una vez que sea trasladado, Octavio Jorge Cortés Jiménez quedaría a disposición de las autoridades judiciales mexicanas para continuar con el proceso correspondiente.