La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este jueves 13 de agosto sobre el caso de la niña de 11 años embarazada en Tamaulipas, durante su conferencia mañanera, donde aseguró que se trata de un delito que debe ser investigado.

“Es un delito. Hay que perseguirlo, hacer justicia” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Así lo afirmó la mandataria al referirse a la situación de la niña de 11 años embarazada de Tamaulipas, cuyo caso ha generado preocupación y cuestionamientos sobre la protección de niñas y adolescentes.

Claudia Sheinbaum visitará Tamaulipas este fin de semana

Durante la conferencia de prensa de La Mañanera, Sheinbaum fue cuestionada sobre el caso y la situación de la menor de 11 años que resultó embarazada que ya investiga la Fiscalía de Tamaulipas por un presunto abuso sexual, y quien posteriormente fue sometida a la interrupción del mismo por complicaciones hacia su salud.

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso al señalar que se trata de un delito que debe ser investigado por las autoridades, el cual ocurre un día antes de que la presidenta inicie una gira de tres días por Tamaulipas, donde tendrá actividades en Reynosa, Matamoros, Tampico y Ciudad Madero.

De acuerdo con la agenda difundida, Sheinbaum comenzará su visita el viernes 14 de agosto en Reynosa, donde encabezará un acto relacionado con el programa Vivienda para el Bienestar, posteriormente, se trasladará a Matamoros para participar en una entrega de viviendas.

Durante el sábado 15 de agosto, la presidenta estará en Tampico para inaugurar el Hospital General del ISSSTE, mientras que el domingo 16 concluirá su gira en Ciudad Madero con la inauguración de infraestructura hospitalaria del IMSS Bienestar.

La visita de Claudia Sheinbaum a Tamaulipas se da en medio de la atención al caso de la niña embarazada de 11 años, por el que la presidenta reiteró la necesidad de que las autoridades investiguen y actúen conforme a la ley.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la violencia sexual contra niñas y la obligación de las autoridades de garantizar su protección y acceso a la justicia.