Hugo Éric Flores Cervantes, diputado de Morena, aseguró que casi todo México, alrededor del 70%, es gobernado por el narco, durante un congreso religioso.

Sus declaraciones provocaron polémica, pues aseguró que la mayoría de los gobiernos municipales fueron colocados por el crimen organizado.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Hugo Éric Flores Cervantes, como:

¿Quién es Hugo Éric Flores Cervantes?

¿Cuántos años tiene Hugo Éric Flores Cervantes?

¿Qué signo zodiacal es Hugo Éric Flores Cervantes?

¿Hugo Éric Flores Cervantes tiene esposa?

¿Hugo Éric Flores Cervantes tiene hijos?

¿Qué estudió Hugo Éric Flores Cervantes?

¿Cuál es la trayectoria de Hugo Éric Flores Cervantes? y más

¿Quién es Hugo Éric Flores Cervantes?

Hugo Éric Flores Cervantes, diputado federal por Morena se vio en el centro de la polémica luego de que asegurara que el 70% de los gobiernos municipales en México fueron colocados por el narcotráfico.

¿Cuántos años tiene Hugo Éric Flores Cervantes?

Hugo Éric Flores Cervantes nació el 2 de marzo de 1969 en la Ciudad de México (CDMX); actualmente tiene 56 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Hugo Éric Flores Cervantes?

Ya que el cumpleaños de Hugo Éric Flores es el 2 de marzo, el diputado de Morena nació bajo el signo zodiacal de piscis.

¿Hugo Éric Flores Cervantes tiene esposa?

Se desconoce su el diputado de Morena Hugo Éric Flores Cervantes tiene o no esposa.

¿Hugo Éric Flores Cervantes tiene hijos?

Asimismo, se desconoce su el diputado de Morena Hugo Éric Flores Cervantes tiene o no hijos.

¿Qué estudió Hugo Éric Flores Cervantes?

Hugo Éric Flores Cervantes tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sin embargo, también tiene una maestría, así como un doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Harvard.

¿Cuál es la trayectoria de Hugo Éric Flores Cervantes?

Hugo Éric Flores fundó el Partido Encuentro Social, así como del Partido Encuentro Solidario; actualmente se desempeña como diputado federal por Morena.

También se desempeñó como delegado federal de la Secretaría del Bienestar en Morelos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Cabe señalar que ésta no es la primera polémica en la que se ha visto envuelto Flores Cervantes, pues en 2021 se mostró en contra de tener representantes de la población LGBT en Encuentro Solidario porque iba “contra la estructura del partido”.

Hugo Éric Flores afirma que el 70% de México es gobernado por el narco

Hugo Éric Flores señaló que, en su opinión, en México no se debería de hablar de un narcogobierno, sino de “una narcosociedad” que sólo puede cambiar con la participación activa de la población en general.

“Es solo mi opinión…yo creo que no hay que hablar de narcogobiernos, más bien hay que hablar de una narcosociedad…es momento de hacer un alto y dejar de echarnos las culpas” Hugo Éric Flores

Asimismo, reiteró que esto no tiene 7 años sino décadas de gestación que no tienen que ver con un partido político; sin embargo, no tiene dudas “de que este orden de gobierno (municipal) en nuestro país ha sido tomado”.

“¿Cuánto tiempo tiene esto?, ¿Tiene 7 años?. No, esto tiene mucho más tiempo, tiene décadas gestándose… No tiene que ver con ningún partido político, yo no estoy señalando a Morena de ninguna manera, lo que estoy diciendo es lo que está pasando en nuestro país y que tiene décadas” Hugo Éric Flores

Esto tras asegurar que el 70% de los gobiernos en México están gobernados por el narcotráfico.