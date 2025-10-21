El ex mandatario mexicano de 83 años de edad, Vicente Fox ha enviado su respaldo al empresario de 70 años de edad, Ricardo Salinas Pliego tras su destape presidencial.

“Aquí un buen gallo, aquí hay un buen candidato ciudadano”, escribió Vicente Fox en su cuenta de X (antes Twitter) para respaldar a Ricardo Salinas Pliego para la Presidencia.

Además de que Vicente Fox, también compartió el video del destape de Ricardo Salinas Pliego en medio de la celebración de sus 70 años.

Mismo en el que vemos a Ricardo Salinas Pliego que “ es momento de entrar en una nueva etapa, otro reto y ¿por qué no? Sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre”.

AQUÍ UN BUEN GALLO, AQUÍ HAY UN BUEN CANDIDATO CIUDADANO pic.twitter.com/Zmozvl2pNG — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) October 21, 2025

Tunden a Vicente Fox por respalda a Ricardo Salinas Pliego para la Presidencia

Ante el mensaje que parte de Vicente Fox en el cual respalda a Ricardo Salinas Pliego para la Presidencia, los internautas no han dejado pasar el momento para tundir al ex mandatario, tras sus declaraciones.

Asegurando que era obvio que Vicente Fox saldría a tomar foco de la ocasión, sin embargo, los usuarios le salieron a recordar qu e “los millonarios no son ciudadanos”.

“¿Cuando dices un buen gallo, te refieres al porro que estás forjando?”, “si no tienes nada que poner no pongas nada, duérmete otro rato”, “viejo mariguano, lo mismo decías de Xochitl Gálvez y mira que madriza le dio Claudia Sheinbaum”, son algunos de los comentarios que se pueden leer para Vicente Fox.