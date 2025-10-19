El empresario Ricardo Salinas Pliego celebró sus 70 años y en su festejó destapó que se viene una nueva etapa en su vida, con lo que parece una aspiración presidencial.

“Es momento de retomar la cosa pública” fue como Ricardo Salinas Pliego inició el mensaje en la celebración de su cumpleaños para evidenciar su interés por ser presidente de México.

Ricardo Salinas Pliego anuncia su interés en un cargo público ¿con la presidencia de México?

El dueño de TV Azteca por mencionar uno de sus negocios, Ricardo Salinas Pliego celebró sus 70 años, motivo por el que decidió destapar su interés por un cargo público.

Videos compartidos por asistentes a su fiesta de cumpleaños, mostraron el discurso de Ricardo Salinas Pliego que confirmaría su interés por ser presidente de México.

Tras dar recordar cómo ha sido su crecimiento como empresario, Ricardo Salinas Pliego recordó que es “momento para retomar la cosa pública” para luego confirmar que los grupos “de zurdos [izquierdas]” no son de su agrado.

“Es momento de entrar en una nueva etapa, otro reto y ¿por qué no? Sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre”. Ricardo Salinas Pliego, empresario.

En más de una ocasión se ha visto a Ricardo Salinas Pliego entre dimes y diretes con representantes de Morena y la 4T que está a cargo desde hace dos sexenios en la presidencia.

Por otra parte, se había hablado de que el empresario se postularía para presidente de México y que tras años se encontraba construyendo una imagen pública en redes sociales con su personaje del ‘tío Richie’.

Ahora, lo que mencionó en su fiesta de 70 años se sumaría a su aspiración a la presidencia de México tras terminar el sexenio de Claudia Sheinbaum.

Ricardo Salinas Pliego aseguró que seguirá “esta nueva etapa” acompañado por su esposa María Laura Medina, sus 6 hijos y sus nietos.