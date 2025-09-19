El empresario Ricardo Salinas Pliego habría rechazado una posible alianza con Eduardo Verástegui para formar un proyecto político rumbo a la presidencia de México en 2030.
Fue el actor y político Eduardo Verástegui quien a través de sus redes sociales, compartió que sostuvo una reunión privada con Ricardo Salinas Pliego la tarde del jueves 18 de septiembre de 2025.
Y es que tanto Ricardo Salinas Pliego como Eduardo Verástegui han criticado a la llamada Cuarta Transformación, dejado ver de manera individual sus intenciones de formar un proyecto presidencial.
Ricardo Salinas Pliego batea posible alianza con Eduardo Verástegui en proyecto presidencial
Eduardo Verástegui compartió en sus redes sociales, que sostuvo una reunión con el empresario Ricardo Salinas Pliego en la Ciudad de México (CDMX).
Al respecto, Eduardo Verástegui compartió una foto junto al empresario, y lanzó una pregunta a sus seguidores.
Esta para saber si considerarían buena una posible alianza entre su movimiento “Viva México”, al que calificó de “católico, guadalupano, provida, conservador y de verdadera derecha”, con el movimiento libertario de Ricardo Salinas Pliego.
El objetivo de esta alianza, según señaló Eduardo Verástegui, sería sacer a Morena del poder “de una vez por todas”.
No obstante, pese a que Ricardo Salinas Pliego se encontraba etiquetado en la publicación, más tarde esto ya no sucedía.
Es decir, el también dueño de TV Azteca se habría deslindado de la publicación, toda vez que, además, pese a ser muy activo en redes sociales, no hizo una sola mención de su reunión con Eduardo Verástegui.
Por tanto, se podría considerar que de momento no hay posibilidad de una alianza presidencial entre Eduardo Verástegui y Ricardo Salinas Pliego.