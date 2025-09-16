El empresario Ricardo Salinas Pliego dio su propio Grito de Independencia 2025 en el que inició diciendo en un video que no hay nada que celebrar para pedir que se sumen a su Movimiento Anticrimen y Corrupción.

El dueño de empresas como Elektra y Tv Azteca no dijo si este es el primer paso para formar un partido político o un movimiento que lo respalde rumbo a una posible candidatura presidencial, pero advirtió que “ya basta” de solapar la violencia y la corrupción “como nunca más se había visto”.

Como lo ha hecho en otras ocasiones, Ricardo Salinas Pliego se lanzó contra los gobiernos de izquierda, a quienes comparó con Cuba y Venezuela.

“Mexicanos, este 15 de septiembre tenemos poco que festejar, pero mucho que trabajar. Nuestro México está mal, no hay vuelta de hoja y los sabemos todos… desde el gobierno se solapa la criminal violencia… y además, también desde el gobierno se solapa una corrupción desbocada, como nunca se había visto antes” Ricardo Salinas Pliego

¡¡¡Es momento de unirnos por un México próspero!!!



Mi esposa, @MLMSalinas, y yo estamos convencidos de que todos merecemos vivir en un país en paz y sin corrupción; un país donde el gobierno no esté aliado con los delincuentes y donde, al menos, se nos garantice vivir… pic.twitter.com/f7DHtWpK3P — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) September 16, 2025

Ricardo Salinas Pliego llama a sumarse a su Movimiento Anticrimen y Corrupción

Ricardo Salinas Pliego aseguró que la violencia y la corrupción son solapadas desde el gobierno, por lo cual invitó a no dejarse distraer con la música y la pirotécnica.

Para convencer a sumarse a su Movimiento Anticrimen y Corrupción dijo que “es momento de decir basta… (y) de elegir de qué lado estamos”.

Y es que recordó que actualmente suceden hecho como el huachicol o robo de combustible, contratos de obras a sobreprecio y división entre hermanos.

Por ello llamó a los ciudadanos a poner atención a los problemas de México y elegir valores como respeto a la vida, la propiedad, la libertad, la innovación, la mejora continua y más.

También llamó a no creer en las mentiras del gobierno pues dijo estas son repetitivas y y se convierten en verdad en la mente de la gente.

“Basta de mentiras… Yo los convoco a ustedes a unirse por favor al Movimiento Anticrimen y Corrupción” Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego da su Grito de Independencia 2025 contra el poder de Morena

Ricardo Salinas Pliego aprovechó el Grito de Independencia 2025 para lanzar su Movimiento Anticrimen y Corrupción.

El empresario que el poder centralizado de Morena no se había visto nunca por lo que dijo “basta de mentiras”.

Detalló que la afiliación se iniciará próximamente por internet y tendrán que firmar los valores por la vida, además de no mentir, no robar, no matar y más.

María Laura Medina, esposa de Ricardo Salinas Pliego, pide convencer a más personas de sumarse a su Movimiento Anticrimen y Corrupción

María Laura Medina de Salinas aseguró que las ideas de su esposo son las correctas y que además de acompañar a sus esposo se trata de ser buenos ciudadanos.

También dijo que esté es el México que espera que tengan sus hijos e invitó a convencer a 10 personas más a sumarse a ese movimiento para convertirlo en una ola.