Ernesto Coppel Kelly, empresario del sector hotelero estaría en equipo de Ricardo Salinas Pliego por Presidencia 2030, según reportes.

Reportes no verificados de redes sociales, sostienen que Ricardo Salinas Pliego estaría buscando ser candidato presidencial para las elecciones 2030.

Sin embargo aunque no se ha confirmado esta aspiración, algunos creen que ya estaría juntando a un equipo que lo ayude a llegar a Palacio Nacional, entre ellos señalan al empresario Ernesto Coppel Kelly.

A continuación te damos todos los detalles de quién es Ernesto Coppel Kelly, así como su posible ayuda a Ricardo Salinas Pliego para llegar a la Presidencia 2030 y datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Ernesto Coppel Kelly?

Ernesto Coppel Kelly es un empresario dedicado al sector hotelero, cercano a Ricardo Salinas Pliego y al que según reportes de redes sociales, estaría en el equipo del dueño de TV Azteca por la presidencia de México de 2030.

Aunque en redes sociales no precisan de qué manera Ernesto Coppel Kelly podría ayudar a Ricardo Salinas Pliego en su aspiración presidencial ya lo vinculan con este fin.

Por su parte Ernesto Coppel Kelly sigue con sus proyectos hoteleros tanto en Mazatlán, Sinaloa, donde es originario y Baja California Sur.

¿Qué edad tiene Ernesto Coppel Kelly?

Ernesto Coppel Kelly, empresario que estaría en equipo de Ricardo Salinas Pliego por la presidencia de México en 2030, nació un 10 de septiembre de 1947 en Mazatlán, Sinaloa.

Por lo que recientemente acaba de cumplir 78 años de edad este 2025.

¿Quién es su esposa de Ernesto Coppel Kelly?

En medios señalan que la esposa de Ernesto Coppel Kelly es Gabriela Camus.

¿Qué signo zodiacal es Ernesto Coppel Kelly?

Al nacer un 10 de septiembre según el calendario marcado por la astrología, Ernesto Coppel Kelly empresario que buscaría apoyar a Ricardo Salinas Pliego en su aspiración presidencial, sería del signo zodiacal Virgo.

Las personas que son virgo son descritas como perfeccionistas, analíticas y prácticas.

¿Cuántos hijos tiene Ernesto Coppel Kelly?

Ernesto Coppel Kelly, a quién señalan de apoyar a Ricardo Salinas Pliego en sus aspiraciones presidenciales para 2030, tiene 3 hijas.

Son las también empresarias Hayley Coppel, Bárbara Coppel y Letty Coppel.

¿Qué estudió Ernesto Coppel Kelly?

Ernesto Coppel Kelly tiene estudios como licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

¿En qué ha trabajado Ernesto Coppel Kelly?

Desde 1987, Ernesto Coppel Kelly se ha desarrollado en el sector hotelero, construyendo hasta seis hoteles de lujo en la playa en dos Mazatlán, Sinaloa, así como otros cuatro proyectos en Baja California Sur.

En su trayectoria como empresario ha destacado por tener cargos como:

Fundador y Presidente del Consejo de Administración de Grupo Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts

Presidente de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) del 2006 al 2007

Presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) 2008 a 2010

Además de ser escritor de tres libros: