El diputado y comentarista político Gerardo Fernández Noroña se burló del reciente destape presidencial de Ricardo Salinas Pliego, realizado durante la exclusiva celebración por sus 70 años.

“Hoy cumplió años el del gritiitito fíjense nada más, ahí están las redes, ‘zurdos de mierda que se vaya es hora que los zurdos de mierda se vayan a chingar a su madre’. Vean nada más estadista qué manera tan profunda de visión política” Gerardo Fernández Noroña

Durante su transmisión en vivo, Noroña recordó que el empresario realizó su anuncio en medio de un evento privado al que asistieron celebridades y trabajadores de sus empresas, en el que también se criticó y ofendió a la izquierda mexicana.

El político ironizó sobre la forma en que Ricardo Salinas Pliego planteó sus aspiraciones, señalando que demostraba una “profunda visión política de estructurar sus ideas y plantear un mensaje de aliento a sus bases”, en un claro tono sarcástico.

La celebración del empresario mexicano se realizó previo a un evento masivo programado el 25 de octubre en la Arena Ciudad de México, generando comentarios en redes sociales y debates sobre su incursión política.

Noroña se burla de Salinas Pliego; “es una caricatura de Milei”

El senador y comentarista político Gerardo Fernández Noroña arremetió contra Ricardo Salinas Pliego, tras el reciente destape presidencial del empresario durante la celebración de su 70 cumpleaños.

Noroña señaló que, pese a los problemas legales de Salinas Pliego con la Secretaría de Hacienda, el empresario ha mostrado interés en participar activamente en la política mexicana.

“Es una caricatura de Milei. ¿Cómo?, eso sí está fuerte...si Milei es una caricatura, bueno pues Pliego es una caricatura, o sea tiene la arrogancia y la prepotencia del presidente Trump sin ni pisca de su talento político" Gerardo Fernández Noroña

El senador comparó al empresario con figuras internacionales, asegurando que es “una caricatura de Milei”, en referencia al presidente de Argentina, y añadió que posee “toda la arrogancia de Donald Trump”, pero carece de talento político o empresarial.

Es de pena ajena, asegura Noroña sobre el destape presidencial de Salinas Pliego

En el mismo sentido, aseguró que es de “pena ajena” la forma en que se destapó el empresario Salinas Pliego, en medio de los gritos de y aplausos de sus trabajadores.

De acuerdo con Noroña, el empresario cree que hacer política es “agarrar un micrófono y decir necedades”, sin que”nadie le diga “señor está está haciendo el ridículo”.

Por otra parte, cuestionó el sentido de la riqueza de Ricardo Salinas Pliego, pues consideró que “es tan pobre que solo dinero tiene no tiene ninguna otra cosa“.