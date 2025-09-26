La Revolución de la Libertad, el nuevo documental de Ricardo Salinas Pliego de 69 años, pone en la mira a su autor Juan Miguel Zunzunegui.

Por lo que te contamos quién es Juan Miguel Zunzunegui, autor de La Revolución de la Libertad; esto es lo que sabemos.

¿Quién es Juan Miguel Zunzunegui, autor de La Revolución de la Libertad?

Juan Miguel Zunzunegui es un destacado historiador, escritor y conferencista mexicano, y que hoy llama la atención al ser el autor de La Revolución de la Libertad, el nuevo documental de Ricardo Salinas Pliego.

El escritor Juan Miguel Zunzunegui es conocido por su enfoque hispanista y revisionista de la historia de México.

Pues la investigación de Juan Miguel Zunzunegui se distingue en historia contemporánea de México y su enfoque en la memoria histórica.

¿Qué edad tiene Juan Miguel Zunzunegui?

Juan Miguel Zunzunegui nació el 19 de junio de 1975 en la Ciudad de México, por lo que tiene 50 años de edad.

¿Quién es la pareja de Juan Miguel Zunzunegui?

Quetzalli de la Concha -se desconoce su edad- es la pareja del autor Juan Miguel Zunzunegui; ella es una abogada experta en derechos de autor.

¿De qué signo zodiacal es Juan Miguel Zunzunegui?

El signo zodiacal al cual pertenece el autor Juan Miguel Zunzunegui es al de Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Juan Miguel Zunzunegui?

Se desconoce si Juan Miguel Zunzunegui tiene hijos.

¿Qué estudió Juan Miguel Zunzunegui, autor de La Revolución de la Libertad?

Juan Miguel Zunzunegui, autor de La Revolución de la Libertad ha estudiado:

Licenciatura en Comunicación en la Universidad Anáhuac.

Maestría en Materialismo Histórico por la Universidad Complutense de Madrid.

Doctorado en Humanidades por la Universidad Latinoamericana.

Especialización en Filosofía por la Universidad Iberoamericana.

Además, también Juan Miguel Zunzunegui tiene estudios religiones monoteístas en la Universidad Hebrea de Jerusalén.

¿En qué ha trabajado Juan Miguel Zunzunegui, autor de La Revolución de la Libertad?

El trabajo de Juan Miguel Zunzunegui va más allá de ser le autor de La Revolución de la Libertad, pues en su trayectoria ha publicado más de 20 libros, tales como:

Los mitos que nos dieron traumas.

La trilogía El misterio del águila.

El regreso de Quetzalcóatl: Una historia sagrada de México.

Hernán Cortés: Encuentro y conquista.

Al día siguiente de la conquista.

Además de que Juan Miguel Zunzunegui también ejerce como académico, conferencista e investigador.

Juan Miguel Zunzunegui, autor La Revolución de la Libertad ya tiene fecha de estreno para su documental

La Revolución de la Libertad, el nuevo documental de Ricardo Salinas Pliego del autor Juan Miguel Zunzunegui que ya tiene fecha de estreno.

Por lo que será el próximo domingo 6 de octubre de 2025 el estreno de La Revolución de la Libertad por TV Azteca, aunque aún no se revela el horario.

Ante el estreno de La Revolución de la Libertad de Miguel Zunzunegui, el propio empresario Ricardo Salinas Pliego ha sido quien ha pedido que no se lo pierdan.

Luego de asegurar Ricardo Salinas Pliego que La Revolución de la Libertad de Miguel Zunzunegu tendrá “un montón de verdades incómodas que bien vale la pena decir”.