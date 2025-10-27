“Los setenta son una buena década para construir”, así respaldó Enrique Krauze las aspiraciones a la candidatura presidencial del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Así lo dijo luego de que el dueño de Grupo Salinas dijera en la fiesta de su cumpleaños 70 en la Arena CDMX que sí le interesa buscar la Presidencia, aunque aun falta para las elecciones 2030.

Cabe recordar que en distintos momentos Ricardo Salinas Pliego ha criticado la violencia del país, lo que será para el futuro para las nuevas generaciones y contra los gobiernos de izquierda, por lo que se ha mostrado interesado en participar en política.

“Felicidades, Ricardo. Los setenta son una buena década para construir” Enrique Krauze. Historiador

Enrique Krauze se une a Vicente Fox en apoyo electoral de Ricardo Salinas Pliego

Otro más que apoya la candidatura de Ricardo Salinas Pliego es Vicente Fox y es que dijo en días anteriores que es “un buen gallo ciudadano”.

Vicente Fox aseguró que el lenguaje de Ricardo Salina Pliego es claro y eso es lo que busca la gente.

Previamente, el domingo 19 de octubre, día de su cumpleaños dijo que era tiempo de “sacar a los zurdos de mierda” del gobierno.

Lilly Téllez, como Ricardo Salinas Pliego, también pide sacar a Morena del gobierno

Lilly Téllez fue una de las oradoras en el cumpleaños de Ricardo Salinas Pliego celebrado este fin de semana en la Arena CDMX.

Su mensaje no solo fue de felicitación sino también hacia la gente pues los llamó a no tener miedo para sacar a Morena del gobierno.

También dijo que Ricardo Salinas Pliego los ha enfrentado y los llamó a luchar contra “los corruptos que ahorita están en el gobierno”.