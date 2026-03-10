David Colmenares, actual titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quedó fuera de la terna anunciada el 10 de marzo de 2026 por la comisión de vigilancia de la Cámara de Diputados.

Colmenares había comparecido para buscar su reelección tras ocho años en el cargo, destacando avances en fiscalización y recuperación de recursos.

Sin embargo, su nombre no fue incluido en la terna final de aspirantes, integrada por:

Aureliano Hernández Palacios

Elizabeth Barba Villafán

Luis Miguel Martínez Anzures

Los integrantes de la terna serán evaluados para ocupar la titularidad de la ASF de 2026- 2034.

David Colmenares comparece ante la ASF; hubo “más fiscalización” en su mando, señala

David Colmenares compareció ante la comisión de vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, donde señaló la necesidad de continuar con el trabajo que ha realizado hasta ahora.

Durante la entrevista, David Colmenares destacó que, si bien durante su gestión descendieron el número de denuncias, hubo mayor fiscalización para la federación.

Resaltó que durante su gestión se logró tener una mayor comunicación con las entidades donde se realizan las denuncias u observaciones, con lo que se ha logrado recuperar recursos y “meterlos a la Tesorería”.

“En primer lugar, y no juzgo el pasado, simplemente se hacían muchas observaciones, se hacían muchas denuncias, se presumía lo que estabas observando…Y lo que hemos logrado, tener una gran comunicación con las entidades que tienen que ver con esto, establecimos en su momento una buena comunicación con la Fiscalía General de la República, hemos buscado recuperar los recursos que meterlos a la Tesorería de la Federación” David Colmenares, titular de la ASF

En el mismo sentido, resaltó que la ASF apostó por un modelo de trabajo “cercano y colaborativo” con las entidades fiscalizadas para generar conciencia institucional y mejorar la fiscalización.

