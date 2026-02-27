David Colmenares, actual titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) busca la reelección; se presentó la tarde de este jueves 26 de febrero en la Cámara de Diputados.

El proceso para seleccionar al titular de la ASF para los siguientes ocho años, cerrará la recepción de solicitudes el próximo 28 de febrero, y para el 11 de marzo se espera la designación del auditor o auditora.

David Colmenares buscará reelección como titular de la ASF para 2026-2034

David Colmenares acudió a la Cámara de Diputados para entregar su documentación y participar en el proceso de designación del titular de la ASF.

Aunque no dio declaraciones, David Colmenares acudió con su equipo ante la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la ASF para registrarse en el proceso de selección.

Diputados perfilan ratificar a David Colmenares al frente de la ASF (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

De resultar aprobado con mayoría calificada por el Pleno de la Cámara de Diputados tras las debidas entrevistas y ser seleccionado en la terna, David Colmenares extendería su titularidad ocho años.

Esto se establece en la legislación; sin embargo, en la Cámara de Diputados se alista un cambio que evite la reelección del titular de la ASF, por lo que se espera dicha iniciativa se integre a un paquete de reformas.

Ellos buscarán la titularidad de la ASF además de David Colmenares

David Colmenares es el candidato número 25 en el proceso de designación del auditor Superior de la Federación, aunque restan dos días para presentar el registro a quienes estén interesados.

Además de David Colmenares se han registrado:

Emilio Barriga Silvia Alejandra Pineda Prado María de la Luz Mijangos Daniel Perdomo Rodríguez José Antonio Neri Ceja Luis Miguel Martín Anzures Víctor Hugo Betanzos Delia González Cobos Amado Cruz Reyes Noemí Rosales García José Juan Serrano Marco Antonio Ciriaco Arroyo Bonifacio Mazón García Alonso Arrioja José Alfredo Villareal Mancilla Elizabeth Barba Miguel Manuel Ramírez Mandujano Ramón Santos Navarro Alejandro Reynoso Gil Saúl Zamudio García Humberto Blanco Pedrero

Emilio Barriga se registra para participar en proceso de designación de titular de la ASF (Emilio Barriga vía X)

Las entrevistas de la comisión de la Cámara de Diputados se realizarán del 6 al 10 de marzo tanto a David Colmenares como al resto de los candidatos, siempre que cumplan con los requisitos.