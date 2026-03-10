La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados definió la terna de aspirantes para dirigir la ASF en el periodo 2026-2034, tras evaluar a 92 candidatos.

Con criterios de acción afirmativa para garantizar la inclusión de al menos una mujer, la terna quedó integrada por:

Aureliano Hernández Palacios Cardel, actual auditor especial de Gasto Federalizado Elizabeth Barba Villafán, abogada y contadora en la FGR Luis Miguel Martínez Anzures, presidente del INAP

Aureliano Hernández Palacios Cardel, aspirante a dirigir la ASF

Aureliano Hernández Palacios Cardel, uno de los aspirantes de la terna para dirigir la ASF, es originario de Xalapa, Veracruz.

Asimismo, es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón quien fue secretario particular de Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno de la CDMX.

Actualmente se desempeña como Auditor Especial de Gasto Federalizado de la ASF.

Aureliano Hernández Palacios Cardel (Aureliano Hernández Palacios Cardel/ Facebook)

Elizabeth Barba Villafan, aspirante a dirigir la ASF

Elizabeth Barba Villafan, primera mujer en registrarse en el proceso de selección de la terna a dirigir la ASF, es abogada y contadora pública.

Actualmente trabaja en la Fiscalía General de la República (FGR).

Elizabeth Barba Villafan, aspirante a dirigir la ASF (Especial)

Luis Miguel Martínez Anzures, aspirante a dirigir la ASF

Luis Miguel Martínez Anzures actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Como presidente del INAP, trabaja por la profesionalización del servicio público en el país.