Claudia Sheinbaum rechazó que haya sido gracias a ella que Aureliano Hernández Palacios quedara como titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La presidenta de México respondió a quienes creen que influyó junto con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el voto y postulación de Aureliano Hernández Palacios.

Claudia Sheinbaum niega haber intervenido en elección del titular de la ASF

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo frente en la mañanera del pueblo del 11 de marzo, a rumores sobre la elección del titular de la ASF.

La mandataria negó que ella haya designado a Aureliano Hernández Palacios, debido a la cercanía que tiene con su padre Fernando Hernández Palacios.

“No participé yo en la votación, eso es muy importante. Todos los partidos lo votaron”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Asimismo, la presidenta de México aseguró que el papel del titular de la ASF es importante por la cercanía a los mexicanos en denuncias sobre corrupción, recordando que es el principio de su gobierno.

“Ahora que ya vaya a haber el nuevo auditor de la federación, con otras secretarías, es muy importante que se avance en la sanción de la corrupción (...) nuestro objetivo es combatir la corrupción, es importante que haya una iniciativa de empoderamiento del ciudadano frente a la denuncia”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Cuestionan intervención de Claudia Sheinbaum en elección del titular de ASF

Aunque la presidenta de México rechazó que haya intervenido en la designación del titular de la ASF, hay especialistas en política que no creen que existiera caso omiso de Claudia Sheinbaum.

En la opinión de Leti Robles de la Rosa con Azucena Uresti, la periodista señaló que era evidente que la presidenta de México trazó “la línea” a Ricardo Monreal, para los votos en la Cámara de Diputados.

“Evidentemente la presidenta de la república debió trazar la línea de a quién iba el respaldo mayoritario”. Leti Robles de la Rosa, periodista.

Asimismo, argumentó que seguramente Ricardo Monreal dirá públicamente que Claudia Sheinbaum le dio la decisión a él, pero tras puertas sucedió lo anteriormente dicho.

Pese a ello y a los argumentos que dio sobre el puesto que Aureliano Hernández Palacios tenía anteriormente en la ASF, explicó que “es buen buen perfil” porque hasta los opositores de Morena votaron por él.