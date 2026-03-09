El presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, Javier Herrera Borunda, reveló que la terna para titular del organismo podría el día martes.

“El día de mañana estaremos sesionando sobre las 9 y media 10 de la mañana, para determinar la terna” Javier Herrera Borunda

Así lo indicó el diputado integrante de la bancada del Partido Verde, al resaltar que se está cumpliendo en tiempo y forma con el proceso de evaluación para definir a los aspirantes.

En ese sentido, Javier Herrera Borunda confió en que el martes 10 de marzo se dé a conocer de manera oficial la terna de candidatos para encabezar la ASF.

Terna para titular de la ASF podría aprobarse el martes 10 de marzo

En busca de elegir al titular de la ASF para el periodo 2026‑2034, la Cámara de Diputados recibió un total de 92 registros de aspirantes que ya están siendo entrevistados.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, Javier Herrera Borunda, confió en que se cumplirá con los plazos para la selección.

Lo anterior debido a que el legislador resaltó que el martes 10 de marzo, sí se cumpliría con la definición de la terna final para elegir al próximo titular del organismo auditor.

🚨#ÚltimaHora| Presidente de la Comisión de Vigilancia de la @ASF_Mexico, diputado Javier Herrera Borunda @JavierHerreraMx, informa que mañana se estaría aprobando la terna de aspirantes a ocupar la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación. pic.twitter.com/yFBgu0s0ye — Noticias Congreso (@NoticiaCongreso) March 9, 2026

Es decir que la elección del nuevo titular de la ASF se deberá completar en un día, toda vez que la convocatoria establece que el plazo máximo para ello es el miércoles 11 de marzo.

Cabe destacar que el candidato ganador, deberá recibir el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno, como se indica en el artículo 79 de la Constitución.

Candidatos a titular de la ASF ya fueron entrevistados

Al asegurar que la terna final para definir al titular de la ASF podría ser aprobada el martes 10 de marzo, Javier Herrera Borunda resaló que los candidatos ya fueron entrevistados.

"Durante todo el proceso de las entrevistas, de las 77 entrevistas que realizamos, cada diputado tenía una rúbrica de evaluación en la que calificaba las cualidades tanto de preparación, como de misión, como el desenvolvimiento que tenía cada candidato o candidata durante las entrevistas" Javier Herrera Borunda

Asimismo, expuso que las 3 mil 80 evaluaciones, ya fueron entregamos con folio a los diputados que las firmaron, tras lo cual las recibieron de regreso en la secretaría técnica en sobres cerrados.

Ante ello, resaltó que el mismo 9 de marzo, iniciará el procesamiento de las entrevistas, con testigos de cada partido, para definir a los candidatos que sí cumplen con los criterios requeridos.