Emilio Barriga presentó su propuesta de “Auditoría Inteligente” como parte de su aspiración para encabezar la Auditoría Superior de la Federación, con el objetivo de modernizar los procesos de fiscalización.

El exauditor especial de Gasto Federalizado planteó incorporar herramientas tecnológicas, análisis de datos y digitalización para fortalecer la supervisión del gasto público y mejorar la eficiencia institucional.

Emilio Barriga también planteó ampliar el alcance de las revisiones y equilibrar las auditorías para que distintas áreas del gasto público reciban mayor atención dentro del sistema fiscalizador.

La propuesta de “Auditoría Inteligente” de Emilio Barriga busca integrar herramientas tecnológicas y sistemas digitales para fortalecer la capacidad de la Auditoría Superior de la Federación.

De acuerdo con el planteamiento, el uso de análisis de datos permitiría detectar riesgos en el manejo de recursos públicos y mejorar la productividad de los procesos de auditoría.

Emilio Barriga, funcionario de la Auditoría Superior de la Federación. (@barrigae)

Emilio Barriga considera que la digitalización facilitaría la revisión de información financiera, permitiendo que las auditorías se realicen con mayor rapidez y con criterios más claros.

El aspirante también señaló que actualmente muchas revisiones se concentran en el gasto federalizado, por lo que su propuesta busca equilibrar el alcance de fiscalización.

En ese sentido, Emilio Barriga planteó fortalecer la supervisión de distintos programas y dependencias públicas para garantizar una vigilancia más amplia sobre el uso del presupuesto.

El proyecto también contempla impulsar una institución más cercana a la ciudadanía mediante información más accesible y procesos de fiscalización más transparentes.

Finalmente, Emilio Barriga afirmó que la modernización de la ASF mediante una “Auditoría Inteligente” permitiría fortalecer la rendición de cuentas y mejorar el control del gasto público.