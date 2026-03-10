Emilio Barriga queda fuera de la terna para ser el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La Comisión de Vigilancia de la ASF aprobó por unanimidad la terna final de aspirantes a la titularidad del órgano de fiscalización, la cual fue integrada con “los mejores promedios” en el proceso de selección:

Aureliano Hernández Palacios (actual auditor especial del Gasto Federalizado)

Elizabeth Barba Villafan (contadora y abogada, ha trabajado en el IMSS, ISSSTE y FGR)

Luis Miguel Martínez Anzures (titular del Instituto Nacional de Administración Pública)

Emilio Barriga quedó fuera de la terna final para la ASF

La Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados aprobó este martes la terna final de aspirantes para encabezar el órgano fiscalizador durante el periodo 2026-2034.

🗳️📌 DAVID COLMENARES QUEDA FUERA



David Colmenares quedó fuera de la terna para el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación.



Esta fue la terna aprobada por la Comisión de Vigilancia:



1. Aureliano Hernández Palacios (actual auditor especial del Gasto… pic.twitter.com/ue8FIcV3QJ — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) March 10, 2026

Emilio Barriga quedó fuera luego de que se escogió a quienes obtuvieron las mejores evaluaciones entre los 92 aspirantes registrados en el proceso de selección.

El exauditor especial de Gasto Federalizado, Emilio Barriga planteó una reingeniería de la operatividad de la ASF con su propuesta “Auditoria Inteligente” .

En entrevista con los diputados de la Comisión de Vigilancia, Emilio Barriga señaló que en caso de resultar electo convocaría a un encuentro nacional para mejorar la rendición de cuentas.

Esto con el objetivo de mantener un diálogo abierto y constructivo con universidades, especialistas nacionales e internacionales, académicos y expertos.

Planteó la idea de incorporar herramientas tecnológicas, análisis de datos y digitalización para fortalecer la supervisión del gasto público y mejorar la eficiencia institucional.

La terna final fue turnado a la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro para su votación

El dictamen de los tres candidatos que obtuvieron las mejores calificaciones en el proceso de selección fue aprobado por 37 votos de todas las bancadas.

Ahora el acuerdo fue turnado a la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro para que el pleno de la Cámara de Diputados vote la designación del nuevo titular de la ASF.

Para que sea aprobado al nuevo titular es necesario que obtenga el respaldo de dos terceras partes de los legisladores presentes .

La terna se someterá a votación este mismo martes en el pleno, en caso de que ningún candidato logue el apoyo suficiente el dictamen se devolverá a la comisión.

La Comisión de Vigilancia de la ASF deberá de entregar una nueva terna para enviar al pleno.