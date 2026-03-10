Este 10 de marzo de 2026, la Cámara de Diputados elegirá al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2026-2034, puesto que podría ocupar Elizabeth Barba Villafan.

Hasta ahora los tres candidatos más fuertes son:

Elizabeth Barba Villafan

Aureliano Hernández Palacios Cardel

Luis Miguel Martínez Anzures.

La tercia fue seleccionada entre 92 personas que se inscribieron al proceso interno de la Comisión de Vigilancia, misma que se aseguró de promover la igualdad sustantiva en la integración de espacios de escisión pública con la integración de “al menos una mujer”.

Quien quede designado como nuevo titular de la ASF, por un periodo de 8 años, deberá obtener una mayoría calificada en el Pleno de la Cámara de Diputados.

En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre Elizabeth Barba Villafan, la única mujer con grandes posibilidades de dirigir la ASF.

¿Quién es Elizabeth Barba Villafan?

De acuerdo con registros públicos, Elizabeth Barba Villafan es contadora pública y abogada. Se ha desempeñado como servidora pública en los últimos 30 años en labores jurídicas, de administración de recursos y de control interno.

Actualmente trabaja en la Fiscalía General de la República (FGR).

Elizabeth Barba Villafan (Redes sociales)

¿Qué edad tiene Elizabeth Barba Villafan?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Elizabeth Barba Villafan, originaria del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

¿Quién es el esposo de Elizabeth Barba Villafan?

Se desconoce el estado civil de Elizabeth Barba Villafan.

¿Qué signo zodiacal es Elizabeth Barba Villafan?

Se desconoce la fecha de nacimiento y, por tanto, el signo zodiacal de Elizabeth Barba Villafan.

¿Cuántos hijos tiene Elizabeth Barba Villafan?

Elizabeth Barba Villafan ha compartido información sobre su formación académica y laboral, pero no de su vida privada.

¿Qué estudió Elizabeth Barba Villafan?

Elizabeth Barba Villafan es egresada del Instituto Politécnico Nacional donde se tituló en Contaduría Pública.

Tiene un título en Derecho, por el IPN, institución donde realizó una maestría en impuestos. Se ha especializado en temas presupuestales, derecho penal y administrativo.

Elizabeth Barba Villafan (Redes sociales)

¿En qué ha trabajado Elizabeth Barba Villafan?

Elizabeth Barba Villafan ha colaborado con despachos dedicados al ámbito fiscal, contable, civil, mercantil y electoral.

Fundó Barba y Asociados S.C.

Contribuyó en el ambito federal y estatal en instituciones como:

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

Consejería jurídica del Ejecutivo Federal

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

Instituto Mexicano del Seguro Social

Procuraduría General de la República

Trabajó en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Fue miembro del Consejo Electoral y Auditor Superior de la Federación.

Es secretaria de Finanzas de la Confederación Nacional de Ciudadanos, A.P.N.

Trabaja en la Fiscalía General de la República (FGR).