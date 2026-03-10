El Pleno de la Cámara de Diputados decidió con mayoría de 472 votos a favor designar a Aureliano Hernández Palacios Cardel como nuevo titular de la ASF.

La votación final en la Cámara de Diputados llevada a cabo la tarde del martes 10 de marzo 2026, quedó de la siguiente manera:

Aureliano Hernández Palacios Cardel: 472 votos

Elizabeth Barba: 1 voto

Luis Miguel Martínez: 6 votos

2 nulos

19 cédulas inutilizadas

Aureliano Hernández Palacios Cardel rinde protesta como nuevo titular de la ASF

Al momento y tras darse a conocer la mayoría mediante votación secreta, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados llamó a Aureliano Hernández Palacios Cardel para rendir protesta.

Aureliano Hernández Palacios fungirá como titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para los siguientes ocho años, a partir del 15 de marzo de 2026.

El ahora nuevo titular de la ASF se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados para rendir protesta escoltado por la comisión encargada del proceso.

Aureliano Hernández Palacios Cardel prometió en su protesta cumplir con su cargo de manera leal, en respeto a la Constitución y las leyes que emanen, en caso contrario, que la nación se lo demande.

Asimismo, dejará el cargo hasta el 14 de marzo de 2032, como explicó la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, previo a que rindiera protesta.

La votación y conteo duraron un aproximado de hora y media, y fue realizado por los secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

