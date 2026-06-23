La lista de legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que pidieron licencia rumbo a las elecciones 2027 aumentó a 10, con miras a competir por una gubernatura.

De acuerdo con el documento difundido, los morenistas que han pedido licencia son:

Julia Arcelia Olguín Serna (Nayarit) Nora Ruvalcaba Gámez (Aguascalientes) Ana Lilia Rivera Rivera (Tlaxcala) Reyna Celeste Ascencio Ortega (Michoacán) Beatriz Robles Gutiérrez (Querétaro) Gilberto Herrera Ruiz (Querétaro) Gricelda Valencia de la Mora (Colima) Verónica Díaz Robles (Zacatecas) Daniel Campos Plancarte (Zacatecas) José Narro Céspedes

De los ya mencionados, Nora Ruvalcaba fue la primera en registrarse para la Coordinación en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes, a pesar de que no había dejado oficialmente su cargo.

Crece la lista: 10 legisladores de Morena pedirán licencia rumbo a 2027

En esta fecha dejarán sus cargos los 10 legisladores de Morena rumbo a 2027

En total, Morena ha recibido 10 solicitudes de licencia, de las cuales 9 son por tiempo indefinido y 1 por tiempo determinado.

La licencia tendrá efecto inmediato a partir de:

Julia Arcelia Olguín Serna: 21 de junio de 2026

Nora Ruvalcaba Gámez: 22 de junio de 2026

Ana Lilia Rivera Rivera: 23 de junio de 2026

Reyna Celeste Ascencio Ortega: 23 de junio de 2026

Beatriz Robles Gutiérrez: 23 de junio de 2026

Gilberto Herrera Ruiz: 23 de junio de 2026

Gricelda Valencia de la Mora: 23 de junio de 2026

Verónica Díaz Robles: 26 de junio de 2026

Daniel Campos Plancarte: 30 de junio de 2026

José Narro Céspedes: 25 de junio al 31 de agosto de 2026

Crece la lista: 10 legisladores de Morena pedirán licencia rumbo a 2027

Los otros funcionarios que pidieron licencia rumbo a 2027

Antes de que los legisladores mencionados solicitaran licencia, otros funcionarios ya habían solicitado licencia en días pasados rumbo a las elecciones 2027:

En cuanto a los diputados federales que solicitaron licencia, se encuentran:

Graciela Domínguez Nava, Sinaloa Raymundo Vázquez Conchas, Tlaxcala