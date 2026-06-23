La lista de legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que pidieron licencia rumbo a las elecciones 2027 aumentó a 10, con miras a competir por una gubernatura.

De acuerdo con el documento difundido, los morenistas que han pedido licencia son:

  1. Julia Arcelia Olguín Serna (Nayarit)
  2. Nora Ruvalcaba Gámez (Aguascalientes)
  3. Ana Lilia Rivera Rivera (Tlaxcala)
  4. Reyna Celeste Ascencio Ortega (Michoacán)
  5. Beatriz Robles Gutiérrez (Querétaro)
  6. Gilberto Herrera Ruiz (Querétaro)
  7. Gricelda Valencia de la Mora (Colima)
  8. Verónica Díaz Robles (Zacatecas)
  9. Daniel Campos Plancarte (Zacatecas)
  10. José Narro Céspedes

De los ya mencionados, Nora Ruvalcaba fue la primera en registrarse para la Coordinación en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes, a pesar de que no había dejado oficialmente su cargo.

Crece la lista: 10 legisladores de Morena pedirán licencia rumbo a 2027
Crece la lista: 10 legisladores de Morena pedirán licencia rumbo a 2027

En esta fecha dejarán sus cargos los 10 legisladores de Morena rumbo a 2027

En total, Morena ha recibido 10 solicitudes de licencia, de las cuales 9 son por tiempo indefinido y 1 por tiempo determinado.

La licencia tendrá efecto inmediato a partir de:

  • Julia Arcelia Olguín Serna: 21 de junio de 2026
  • Nora Ruvalcaba Gámez: 22 de junio de 2026
  • Ana Lilia Rivera Rivera: 23 de junio de 2026
  • Reyna Celeste Ascencio Ortega: 23 de junio de 2026
  • Beatriz Robles Gutiérrez: 23 de junio de 2026
  • Gilberto Herrera Ruiz: 23 de junio de 2026
  • Gricelda Valencia de la Mora: 23 de junio de 2026
  • Verónica Díaz Robles: 26 de junio de 2026
  • Daniel Campos Plancarte: 30 de junio de 2026
  • José Narro Céspedes: 25 de junio al 31 de agosto de 2026
Crece la lista: 10 legisladores de Morena pedirán licencia rumbo a 2027
Crece la lista: 10 legisladores de Morena pedirán licencia rumbo a 2027

Los otros funcionarios que pidieron licencia rumbo a 2027

Antes de que los legisladores mencionados solicitaran licencia, otros funcionarios ya habían solicitado licencia en días pasados rumbo a las elecciones 2027:

  1. Félix Salgado Macedonio, Guerrero
  2. Beatriz Mojica Morga, Guerrero
  3. Julieta Ramírez, Baja California
  4. Jasmin Bugarín Rodríguez (PVEM), Nayarit
  5. Raúl Morón, Michoacán
  6. Lorenia Valles Sampedro, Sonora
  7. Waldo Fernández González, Nuevo León
  8. Imelda Castro, Sinaloa
  9. Judith Díaz Delgado, Nuevo León

En cuanto a los diputados federales que solicitaron licencia, se encuentran:

  1. Graciela Domínguez Nava, Sinaloa
  2. Raymundo Vázquez Conchas, Tlaxcala
Félix Salgado Macedonio
Félix Salgado Macedonio (DANIEL AUGUSTO / CUARTOSCURO / Daniel Augusto)