Crece la lista: 10 legisladores de Morena pedirán licencia rumbo a 2027

La lista de legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que pidieron licencia rumbo a las elecciones 2027 aumentó a 10, con miras a competir por una gubernatura.
De acuerdo con el documento difundido, los morenistas que han pedido licencia son:
- Julia Arcelia Olguín Serna (Nayarit)
- Nora Ruvalcaba Gámez (Aguascalientes)
- Ana Lilia Rivera Rivera (Tlaxcala)
- Reyna Celeste Ascencio Ortega (Michoacán)
- Beatriz Robles Gutiérrez (Querétaro)
- Gilberto Herrera Ruiz (Querétaro)
- Gricelda Valencia de la Mora (Colima)
- Verónica Díaz Robles (Zacatecas)
- Daniel Campos Plancarte (Zacatecas)
- José Narro Céspedes
De los ya mencionados, Nora Ruvalcaba fue la primera en registrarse para la Coordinación en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes, a pesar de que no había dejado oficialmente su cargo.
En esta fecha dejarán sus cargos los 10 legisladores de Morena rumbo a 2027
En total, Morena ha recibido 10 solicitudes de licencia, de las cuales 9 son por tiempo indefinido y 1 por tiempo determinado.
La licencia tendrá efecto inmediato a partir de:
- Julia Arcelia Olguín Serna: 21 de junio de 2026
- Nora Ruvalcaba Gámez: 22 de junio de 2026
- Ana Lilia Rivera Rivera: 23 de junio de 2026
- Reyna Celeste Ascencio Ortega: 23 de junio de 2026
- Beatriz Robles Gutiérrez: 23 de junio de 2026
- Gilberto Herrera Ruiz: 23 de junio de 2026
- Gricelda Valencia de la Mora: 23 de junio de 2026
- Verónica Díaz Robles: 26 de junio de 2026
- Daniel Campos Plancarte: 30 de junio de 2026
- José Narro Céspedes: 25 de junio al 31 de agosto de 2026
Los otros funcionarios que pidieron licencia rumbo a 2027
Antes de que los legisladores mencionados solicitaran licencia, otros funcionarios ya habían solicitado licencia en días pasados rumbo a las elecciones 2027:
- Félix Salgado Macedonio, Guerrero
- Beatriz Mojica Morga, Guerrero
- Julieta Ramírez, Baja California
- Jasmin Bugarín Rodríguez (PVEM), Nayarit
- Raúl Morón, Michoacán
- Lorenia Valles Sampedro, Sonora
- Waldo Fernández González, Nuevo León
- Imelda Castro, Sinaloa
- Judith Díaz Delgado, Nuevo León
En cuanto a los diputados federales que solicitaron licencia, se encuentran:
- Graciela Domínguez Nava, Sinaloa
- Raymundo Vázquez Conchas, Tlaxcala