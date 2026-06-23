Javier Lamarque Cano presentó formalmente su solicitud de licencia como presidente municipal de Cajeme para buscar participar en el proceso interno de Morena en Sonora.

La decisión fue anunciada durante una conferencia de prensa, donde Javier Lamarque Cano confirmó que se registrará presencialmente en la Ciudad de México para competir.

El movimiento abre una nueva etapa política en Cajeme, mientras Morena avanza con la definición de perfiles para coordinar los Comités de Transformación.

Carlos Javier Lamarque Cano es un sociólogo y político mexicano (Cortesía)

Javier Lamarque Cano buscará participar en el proceso interno de Morena

Durante su mensaje, Javier Lamarque explicó que su separación del cargo podría extenderse hasta 3 meses, aunque también contempló la posibilidad de regresar antes.

El alcalde con licencia señaló que acudirá personalmente a la Ciudad de México para formalizar su inscripción dentro del proceso partidista programado para Sonora.

Asimismo, sostuvo que su interés se centra en participar por la coordinación de los comités de transformación impulsados por Morena en la entidad.

La licencia presentada obligó al Cabildo a iniciar el procedimiento correspondiente para garantizar la continuidad administrativa en el municipio sonorense.

Con respeto a la ley y gratitud al pueblo de Cajeme, hoy solicité y recibí autorización del Cabildo para separarme temporalmente del

cargo por 90 días.



Iniciamos una nueva etapa para participar en el proceso interno de la transformación en Sonora.



Nos une una historia de… pic.twitter.com/UkXHVfuUn2 — Javier Lamarque (@JavierLamarque_) June 23, 2026

Claudia Santacruz asume la presidencia municipal de manera interina

Tras la aprobación de la licencia de Javier Lamarque, Claudia Fabiola Santacruz Avilés rindió protesta como alcaldesa interina de Cajeme por un periodo máximo de 90 días.

La designación representó un hecho histórico, ya que Santacruz se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia municipal.

El nombramiento fue aprobado durante una sesión extraordinaria de Cabildo con 22 votos favorables y únicamente uno en contra.

Antes de asumir el cargo, Santacruz fue incorporada al Cabildo como síndica municipal mediante una estrategia administrativa realizada el mismo día.

La nueva alcaldesa adelantó que una de sus prioridades será organizar la agenda institucional para dar continuidad a las obras y proyectos pendientes.