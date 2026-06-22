Citlalli Hernández celebró que el PRI y el PAN hayan replicado el modelo de registro de aspirantes de Morena rumbo a las elecciones 2027.

“Es un orgullo que nuestros procesos sean los más democráticos tanto que el PRI y el PAN incluso han copiado este proceso que Morena lleva haciendo desde su inicio” Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Durante una conferencia el 22 de junio, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones aseguró que el proceso de Morena es “el más democrático” y destacó que la oposición ahora impulsa figuras similares como “coordinadores” y “defensores”.

El registro de aspirantes de Morena se realiza del 22 al 27 de junio, como parte de la preparación temprana para las 17 gubernaturas y miles de cargos en disputa.

Oposición adopta estrategia morenista para 2027, asegura Hernández durante conferencia

Durante una conferencia a los medios de comunicación, Citlalli Hernández presumió que el modelo de proceso interno en Morena para aspirantes a las elecciones 2027, ha sido replicado por el PAN y el PRI, asegurando que “es un orgullo que nuestros procesos sean los más democráticos”.

El PAN busca “coordinadores de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad”, en tanto que el PRI impulsa a sus “defensores de México”.

Por lo que según Citlalli Hernández, dirigente morenista de la Comisión de Elecciones, esta coincidencia demuestra la efectividad del modelo implementado en Morena, movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador.

El registro de Morena para las elecciones 2027 se realiza de forma digital y presencial del 22 al 27 de junio con excepción del miércoles por el partido de la Selección Mexicana.

El proceso interno de aspirantes en Morena forma parte de la preparación temprana rumbo a las 17 gubernaturas y miles de cargos en disputa en las elecciones 2027, por lo que Hernández ha enfatizado que el mecanismo es abierto a la militancia y respeta estatutos internos aunque cada partido definirá sus reglas finales.

Hay quien señala que estos nombramientos de “coordinadores” funcionan como precandidaturas disfrazadas, permitiendo a los partidos posicionar cuadros y fortalecer estructuras territoriales con anticipación, pese a las restricciones legales sobre campañas prematuras.

Con esta estrategia, Morena busca mantener la ventaja de la “cuarta transformación” en entidades clave, mientras la oposición reorganiza sus fuerzas para recuperar terreno perdido rumbo a las elecciones 2027.