La senadora Nora Ruvalcaba se convirtió en la primera en registrarse en Morena para la Coordinación en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes, pese a que aún se encuentra en funciones legislativas.

“Estoy a punto de registrarme como Coordinadora de la Defensa de la Soberanía Nacional y de la Transformación esperando por supuesto que el pueblo de Aguascalientes me favorezca para este encargo” Nora Ruvalcaba

La mañana del lunes 22 de junio Nora Ruvalcaba presentó su solicitud de licencia al cargo en el Senado, que será discutida por la Comisión Permanente el martes 23.

En redes sociales afirmó haber cerrado un ciclo en el Senado y expresó su intención de llevar de manera integral la Cuarta Transformación a Aguascalientes en las elecciones 2027.

Nora Ruvalcaba quiere llevar de manera integral la Cuarta Transformación a Aguascalientes

Luego de solicitar su registro oficial como coordinadora de Morena en Aguascalientes, aseguró que busca llevar de manera integral la Cuarta Transformación a Aguascalientes.

De acuerdo con la senadora, es momento de que Aguascalientes deje de ser “esa mancha azul y conservadora que hoy representa en el mapa de la transformación”.

“Queda pendiente que aterrice de manera total, plena e integral la Cuarta Transformación en Aguascalientes, lo que comenzaremos a hacer el día de hoy para que sea una realidad” Nora Ruvalcaba

Nora Ruvalcaba solicita registro en Morena para la coordinación en Aguascalientes pese a no tener licencia

Nora Ruvalcaba fue la primera en presentar su registro oficial como coordinadora de Morena para Aguascalientes hoy lunes 22 de junio.

Sin embargo, Nora Ruvalcaba aún se encuentra en funciones como senadora, pues la solicitud de licencia fue presentada este mismo lunes a las 9:00 horas, según digo la misma legisladora.

De acuerdo con la senadora, no está violando el proceso pese a que no se ha aprobado su licencia ya que, aseguró, será aprobada el 23 de junio cuando se reúna la Comisión Permanente, con fecha de este mismo lunes 22 de junio.

Sin embargo, señaló que será la Comisión Nacional de Elecciones quien determine si existe o no una violación al proceso local.