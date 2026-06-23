Salma Luévano Luna se registró como aspirante de la coordinación de Morena en Aguascalientes rumbo a las elecciones 2027.

La ex diputada federal por Morena aseguró que busca ser la coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía de Morena en Aguascalientes, entidad por la que también se registró Nora Ruvalcaba.

Salma Luévano se registra como aspirante a la coordinación de Morena en Aguascalientes

Salma Luévano se registró el lunes 22 de junio como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía de Morena en Aguascalientes, proceso previo a la selección de candidatos para las elecciones 2027.

La también exrepresentante de la Secretaría de Economía federal en Aguascalientes, señaló que con su aspiración, busca seguir con la lucha por la justicia social desde su entidad.

“El día de hoy estoy levantando la mano para decirles que sí se puede, que sí se puede y que vamos a seguir caminando hacia adelante luchando por todas, todos y todes y que esta justicia social llega y llegará muy pronto a Aguascalientes” Salma Luévano

Salma Luévano se registra como aspirante a la coordinación de Morena en Aguascalientes (Salma Luévano/ Facebook)

La ex diputada terminó su registro con gritos de apoyo de “coordinadora” y “Salma coordinadora”.

De acuerdo con la aspirante a la gubernatura de Aguascalientes, “somos ese granito de arena para lograr que por fin Aguascalientes se vista de guinda”.

Asimismo, resaltó que busca “seguir rompiendo el techo de cristal para todas, todos y todes”.

Cabe resaltar que Salma Luévano, activista por los derechos LGBT, fue la primera mujer trans en competir por una alcaldía de Aguascalientes en 2019.

¿Quiénes buscan la coordinación de Morena en Aguascalientes? Los registros rumbo al 2027

El lunes 22 de junio Morena inició el proceso de registro para los aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía para los 17 estados donde se renovarán las gubernaturas en 2027.

Durante este proceso, Morena recibió 4 registros de aspirantes para la coordinación en el Estado de Aguascalientes.

Se trata de: