Los consejeros del INE se pronunciaron ante renuncia de Guadalupe Taddei; se reunieron para trabajar en la continuidad operativa rumbo a las elecciones 2027.

Los restantes 10 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) también aseguraron que conforme al proceso, se designará una presidencia provisional una vez se confirme la renuncia.

Sin embargo, para iniciar el debido proceso esperaban que Guadalupe Taddei entregara su renuncia a la Cámara de Diputados, ya que los consejeros confirmaron su salida junto al comunicado.

Consejeros del INE garantizan continuidad rumbo a las elecciones 2027 tras renuncia de Taddei

Mediante un comunicado compartido la tarde de este 26 de octubre, los consejeros del INE se pronunciaron sobre la renuncia de la consejera presidenta Guadalupe Taddei.

Consejeros del INE garantizan continuidad operativa tras renuncia de Taddei (INE)

La reunión habría tenido lugar este mismo lunes 26 de octubre, previo a que Guadalupe Taddei entregara su renuncia a la Cámara de Diputados y estuvieron los 10 consejeros:

Tras la misma, aseguraron su acuerdo en que el INE continúe trabajando con regularidad pese a la renuncia de Guadalupe Taddei, rumbo a las elecciones 2027, con el profesionalismo que los caracteriza.

Los consejeros del INE aseguraron en consecuente que las actividades para las elecciones 2027 se darán conforme a los plazos ya aprobados en su Consejo General, sin contratiempos.

Sin embargo, estaban a la espera de la entrega de la renuncia a la Cámara de Diputados, ya que como el consejero Martín Faz dio a conocer en entrevista, Guadalupe Taddei no les informó su salida.

Consejeros del INE garantizan continuidad operativa tras renuncia de Taddei (INE)

Consejeros del INE iniciarán proceso para elegir titular de presidencia del INE provisional

Poco después del pronunciamiento de los consejeros, la Cámara de Diputados recibió la renuncia de Guadalupe Taddei, por lo que ante su posible ausencia del Consejo General, se establecerá una presidencia provisional.

Los consejeros del INE señalaron que con mayoría simple, nombrarán al presidente provisional del Consejo General, sesiones que dirigirá la Secretaría Ejecutiva hasta la designación.

Tras el nombramiento provisional de entre los 10 consejeros, junto a la respectiva toma de protesta, el Consejo General del INE lo comunicará de inmediato a la Cámara de Diputados.