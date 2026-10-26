Julián Quiñones hizo historia para el fútbol mexicano al finalizar en el puesto 28 del Balón de Oro 2026 que se entregó este lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra.

El lugar en el que terminó Julián Quiñones fue compartido en las redes oficiales del Balón de Oro 2026, situando al delantero de la Selección Mexicana y el Al-Qadsiah por arriba de lo alcanzado en el pasado por Memo Ochoa, posición 30 en la edición de 2007.

Julián Quiñones se codeó con los mejores futbolistas del mundo (@ballondor)

¿Por qué fue nominado Julián Quiñones al Balón de Oro 2026?

Julián Quiñones fue nominado al premio del Balón de Oro 2026 tras una votación global de periodistas, que tomaron en cuenta su gran Mundial 2026 con México para colocarlo en el listado.

Antes, Julián Quiñones se consolidó como el campeón de goleo de la Saudi Pro League al registrar 33 anotaciones en 31 partidos con el Al-Qadsiah.

Pero sin duda, lo que lo llevó al Balón de Oro 2026 fue su trabajo en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Julián Quiñones fue referente en la Copa del Mundo 2026 con México, ya que terminó como el máximo anotador del Tricolor al marcar cuatro goles.

Con esa cifra, Quiñones empató el récord histórico de más anotaciones para un mexicano en una misma justa mundialista.

Julián Quiñones, entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026 (Michelle Rojas)

El futuro de Julián Quiñones tras quedar 28 en el Balón de Oro 2026

Aunque Julián Quiñones está adaptado y feliz con jugar en Arabia, el futbol que ha mostrado y su cuota goleadora levantan el interés en otras ligas del mundo.

Así que, no puede descartarse que Julián Quiñones pueda emigrar a una de las ligas importantes del futbol de Europa.