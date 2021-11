¿Quién es Carla Humphrey?, la ahora esposa del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto , fue exesposa del panista Roberto Gil Zuath, secretario particular de Felipe Calderón.

Este sábado, el titular de la UIF, Santiago Nieto, contrajo nupcias con Carla Humphrey, quien se desempeña actualmente como consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), cargo en el cuál estará presente en hasta 2029.

La boda se efectuó en el país de Guatemala, debido a que se presume que Santiago Nieto, tenía el temor de un ataque por parte de algún grupo relacionado con el narcotráfico.

Santiago Nieto y Carla Humphrey (Demian Chávez)

Además, se había pedido a los asistentes un firmar un acuerdo de confidencialidad, con tal de que no filtraran fotografías, videos o detalles del enlace matrimonial.

Pero la discreción no duró mucho ya que Paola Félix Díaz, ex secretaria de Turismo de la Ciudad de México, habría acudido como invitada, pero habría sido detenida por tratar de introducir 25 mil dólares a Guatemala de manera ilícita.

Esto, con información publicada en un tuit por el periodista Pedro Domínguez , dónde en un retuit de Paola Félix Díaz anuncia la renuncia a su cargo de secretaria de Turismo de la CDMX, para aclarar que no fue detenida en Guatemala.

Tuit de Paola Félix Díaz (Twitter)

Por otro lado, otros personajes de la vida pública felicitaron a la nueva pareja por su unión fueron Jenaro Villamil, presidente del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano y el politólogo, Antonio Attolini Murra, vía Twitter.

Boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey (Twitter)

¿Quién es Carla Humphrey?, la esposa de Santiago Nieto, y ex esposa del secretario particular de Felipe Calderón

Carla Humphrey, estudió la licenciatura de derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en 1993. Actualmente está estudiando un doctorado en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid.

Fue consejera electoral del Consejo General del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal del año 2006 al 2013. Cuenta con varios diplomados en materia político-electoral.

Carla Humphrey (Moisés Pablo)

Estuvo casada con el ex panista y secretario particular de Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth, quien ejerciera como secretario los dos últimos años de la administración de Calderón.

Carla Humphrey y Roberto Gil Zuarth

Su matrimonio fue de 2012 a 2018, el cuál duró 5 años, pero sin dejar hijos de por medio. Carla Humphrey señaló en una entrevista con Aristegui Noticias que había sufrido de violencia política durante el enlace matrimonial que sostuvo con Roberto Gil Zuarth.

Lo anterior, debido a que se señalaba a Carla Humphrey en una situación de conflicto de interés ya que al estar casada con Roberto Gil Zuarth, ex secretario particular de Felipe Calderón, no ejercería bien sus funciones como consejera electoral del DF, por lo que se le pidió su renuncia.

Asimismo, denunció que mientras estuvo con Roberto Gil Zuarth, él fue quien estuvo bloqueando su carrera política para poder acceder como consejera del INE.

Porque el funcionario tenía una posición política que le permitía poder solicitar favores de esa naturaleza.