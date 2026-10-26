Vía redes se difundió un video de Alejandro Moreno Cárdenas protagonizando un altercado con un ciudadano en Ensenada, Baja California.

En la grabación se observa que luego de los cuestionamientos de un ciudadano, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) intentó arrebatarle su teléfono y lo acusó de ser “enviado de Morena”.

Otro vídeo de la agresión de @alitomorenoc a un ciudadano en Ensenada por cantarle su precio y decirle sus verdades esto no lo verás ni con @CiroGomezL @azucenau @CarlosLoret o @lopezdoriga #AlitoPorro #BandAlito #Porro pic.twitter.com/KAhjRREukc — Cocinando la noticia con el 2.0 (@gallotal) October 26, 2026

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de octubre 2026, mientras “Alito” Moreno salía de la vivienda de Ernesto Ruffo Appel, quien se encuentra en prisión domiciliaria.

Previamente, el dirigente del PRI participó en una reunión con figuras políticas como el exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, el panista José Luis Salas y el expresidente Vicente Fox que participó a través una videollamada, para perfilar una coalición opositora en las elecciones 2027.

Alejandro Moreno y Ernesto Ruffo (@alitomorenoc)

Así fue el altercado de Alejandro Moreno con un ciudadano en Ensenada

Un ciudadano confrontó a Alejandro Moreno llamándolo “Vandalito”, acusándolo de “ratero” y asegurando que el dirigente del PRI “era una desgracia y una vergüenza para México”.

Ante la crítica, Alejandro Moreno respondió al sujeto que lo encaró con “una vergüenza tú, que no tienes propósito”.

Video: Captan a Alejandro Moreno en altercado con un ciudadano en Ensenada (Captura de video)

El ciudadano continúo haciendo señalamientos al presidente del PRI mientras caminaban en las afueras de la casa de Ernesto Ruffo Appel.

Lo que provocó la reacción que se hecho viral de “Alito” Moreno, quien intentaba dar declaraciones ante un reportero.

Tras la confrontación, personas que acompañaban al presidente del PRI no dejaron que el ciudadano se le acercara nuevamente, sin embargo, los señalamientos del individuo continuaron.